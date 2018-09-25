Новые правила для эвакуаторов: Москва отказалась от услуг частных контор

"Московский паркинг" полностью отказался от услуг частных эвакуаторов. Отныне по столичным улицам курсируют только городские спецмашины. Москва приобрела в собственность почти сотню эвакуаторов, чтобы полностью отказаться от услуг подрядчиков.

Отказ от частных эвакуаторов — это попытка не допустить произвола. До сегодняшнего дня вывозом неправильно припаркованных автомобилей занимались подрядчики. Понятно, что симпатии водители к ним не питали, но помимо этого был целый список претензий к качеству самого процесса. Эвакуация от частников — это, прежде всего, бизнес. За трудовой день водитель эвакуатора перевозит в среднем 5 автомобилей. Больше автомобилей — больше прибыль. Скорость эвакуации зачастую происходила, как пит-стоп на "Формуле-1": минута — и авто уже на погрузчике.

Помятая металлическими креплениями крыша еще не самое страшное. Вот недавняя история: водитель погрузочной машины не заметил в салоне ребенка. Родители бросились вслед, да так и не догнали.

Любопытная статистика: водители коммерческих эвакуаторов в погоне за прибылью только за прошлый год сами нарушили правила дорожного движения почти 3 тысячи раз. За водителями городских эвакуаторов штрафов числится в 5 раз меньше.

"У нас очень строгие регламенты, которым следуют все сотрудники. Наши водители проходят ежедневную проверку перед выходом на рейсы, у нас очень строгий порядок. Для нас очень важно, чтобы эвакуация осуществлялась по правилам, чтобы у водителей никогда не было нареканий к нашей работе", — рассказала Анна Пивоварова, руководитель пресс-службы ГКУ АМПП.

Чтобы восполнить нехватку спецтехники, которая работала в коммерческих компаниях, администратор московского парковочного пространства закупил почти сотню эвакуаторов. Внешне машины выглядят все также — зеленые с символикой "Московского паркинга".

Жалоб на нарушения правил дорожного движения водителями эвакуаторов и небрежную перевозку авто на штрафстоянки, надеются в АМПП, теперь станет меньше. Водителей уверяют, что их автомобили при эвакуации не пострадают. И добавляют: правила парковки лучше вообще не нарушать.