Новости Экономика

Все видео этой рубрики
25 сентября 201820:30 Дмитрий Кайстро

Глава Минэкономразвития рассказал, что будет с рублем в ближайшие шесть лет

Российская экономика в первом полугодии выросла более чем на полтора процента, а рост инвестиционной активности еще значительнее — выше трех процентов. И хотя рубль с начала года подешевел, в целом на фоне многих валют, в том числе нескольких стран БРИКС, он выглядит вполне устойчиво. Все эти данные глава Минэкономразвития Максим Орешкин озвучил на встрече с Владимиром Путиным. Министр также рассказал о прогнозе развития экономики на ближайшие шесть лет.

Устойчивое развитие экономики страны — важнейший показатель финансового, промышленного и социального здоровья государства. И хотя год еще не закончился, показатели текущего роста российские и зарубежные аналитики называют уверенными.

"Максим Станиславович, у вас есть анализ результатов работы экономики за первое полугодие?", — интересуется президент

"Цифры, в принципе, нормальные: за первое полугодие рост ВВП — 1,6 процента, — докладывает . Слушаю Вас внимательно Максим Орешкин. — По итогам августа инфляция поднялась, сейчас около трех процентов, но у нас целевой ориентир — четыре процента, поэтому здесь динамика в целом положительная. Очень хорошие показатели по рынку труда: безработица опустилась до уровня 4,7 процента. Реальные зарплаты за первое полугодие прибавили 8,7 процента — это рекордный уровень с 2012 года".

Российская экономика выдержала все удары — санкции, обвал нефтяных цен, давление на ключевых партнеров в важных международных проектах, показав динамику роста. И рубль на фоне валют развивающихся стран выглядит очень устойчиво. Например, в Аргентине и Турции с начала года местные валюты в два раза подешевели по отношению к американскому доллару. И кризисные явления в этих экономиках продолжают нарастать.

"Если посмотреть на ряд других стран, таких, как ЮАР, Индия, Бразилия, то там тоже не все так хорошо, — замечает Максим Орешкин. — И на этом фоне российский рубль, который с начала года тоже несколько подешевел к корзине евро – доллар, примерно на 15 процентов, выглядит, конечно, на фоне тех валют очень устойчиво. Есть две главные причины. У нас хорошая общая макроэкономическая ситуация, у нас бездефицитный бюджет. У нас положительное сальдо текущего счета, умеренный внешний долг. Это обеспечивает общую стабильность. Вторая история — это работающий механизм изъятия нефтяных сверхдоходов, который в том году запущен. Сейчас Центральный банк приостановил покупку валюты по этому механизму, и предложение на рынке увеличилось примерно на шесть миллиардов долларов в месяц".

На этом фоне международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП страны до 2 процентов, а Минэкономразвития подготовило собственный шестилетний прогноз. Согласно ему, к 2020-2021 году на темпы роста будут выше трех процентов. "Три ключевых направления, которые позволяют это сделать, — это увеличение инвестиционной активности до 25 процентов ВВП, рост производительности труда, вообще не связанный с инвестициями, более положительная динамика экономически активного населения", — продолжает министр экономического развития РФ.

Для поддержки экономического роста принят план по повышению инвестиционной активности. В проекте бюджета на будущий год предусмотрено 314 миллиарда рублей на поддержку шести национальных проектов, и подготовлен ряд изменений в социально-экономической сфере.

Сейчас

19:40

УПЦ попросила экзархов Константинополя покинуть Украину

17:22

Вместо опоздавшего Трампа в ООН выступил Ленин

16:25

США ввели санкции против 12 российских компаний

15:59

СБУ завершила расследование дела Вышинского

15:37

На забайкальской части Транссиба с рельсов сошли 15 вагонов

15:26

В Финляндии за отмывание денег арестован россиянин

14:24

Brent преодолела отметку в 82 доллара

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Стабильности в мире нет: Ленин заменил в ООН встреченного смехом Трампа

Стабильности в мире нет: Ленин заменил в ООН встреченного смехом Трампа

44 минуты назад
УПЦ попросила экзархов Константинополя покинуть Украину

УПЦ попросила экзархов Константинополя покинуть Украину

2 часа назад
Новейший "Ясень-М" пошел на испытания

Новейший "Ясень-М" пошел на испытания

3 часа назад
США ввели санкции против 12 российских компаний

США ввели санкции против 12 российских компаний

5 часов назад
Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 представлен к орденам Мужества

Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 представлен к орденам Мужества

5 часов назад
Мужчина поймал 7-летнего мальчика, упавшего с 10 этажа

Мужчина поймал 7-летнего мальчика, упавшего с 10 этажа

2 часа назад
MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

10 часов назад
Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

5 часов назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

5 часов назад
6 продуктов, которые полезнее, чем кажется

6 продуктов, которые полезнее, чем кажется

9 часов назад
Минобороны РФ представило доказательства вины Израиля в гибели Ил-20

Минобороны РФ представило доказательства вины Израиля в гибели Ил-20

11 часов назад
Феминистка в метро Петербурга обливает отбеливателем мужчин с широко раздвинутыми ногами

Феминистка в метро Петербурга обливает отбеливателем мужчин с широко раздвинутыми ногами

6 часов назад
Британец поселился в петербургском аэропорту из-за несчастной любви

Британец поселился в петербургском аэропорту из-за несчастной любви

7 часов назад
Российские шахматисты выиграли у ирландцев

Российские шахматисты выиграли у ирландцев

57 минут назад
Декорации "Игры престолов" превратят в парк развлечений

Декорации "Игры престолов" превратят в парк развлечений

59 минут назад
На месте убийства Урицкого открыли памятную доску

На месте убийства Урицкого открыли памятную доску

1 час назад
Верзилов вышел в Twitter из больничной палаты

Верзилов вышел в Twitter из больничной палаты

1 час назад
Мать-одиночка, которую отчим с мачехой выгнали из дома, на коленях молит о помощи

Мать-одиночка, которую отчим с мачехой выгнали из дома, на коленях молит о помощи

3 часа назад
ММДМ откроет XVI концертный сезон в Международный день музыки

ММДМ откроет XVI концертный сезон в Международный день музыки

4 часа назад
56-летний актер Джим Керри впервые снялся в постельной сцене

56-летний актер Джим Керри впервые снялся в постельной сцене

4 часа назад
Собянин призвал депутатов активно включится в работу над программой "Мой район"

Собянин призвал депутатов активно включится в работу над программой "Мой район"

4 часа назад
Сотрудника Совфеда задержали в Осло для обмена на норвежского шпиона

Сотрудника Совфеда задержали в Осло для обмена на норвежского шпиона

4 часа назад
В Россию приехал новый Bentley Continental GT

В Россию приехал новый Bentley Continental GT

4 часа назад
Разведенные женщины счастливее ставших холостыми мужчин

Разведенные женщины счастливее ставших холостыми мужчин

5 часов назад
Реформа ОСАГО: старые цены, привязка к водителю и выплаты до 2 млн

Реформа ОСАГО: старые цены, привязка к водителю и выплаты до 2 млн

5 часов назад
Из-за незавершенного капремонта в московском доме смыло комнату

Из-за незавершенного капремонта в московском доме смыло комнату

5 часов назад
В московском храме появился "электронный звонарь"

В московском храме появился "электронный звонарь"

6 часов назад
Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

6 часов назад
Экрану iPhone Xs Max присудили титул лучшего в мире

Экрану iPhone Xs Max присудили титул лучшего в мире

6 часов назад
Как в ноябре 2014-го: Brent преодолела отметку в 82 доллара

Как в ноябре 2014-го: Brent преодолела отметку в 82 доллара

6 часов назад
Наследный принц Дубая вернул зрение сернобыку в зеленом "парике"

Наследный принц Дубая вернул зрение сернобыку в зеленом "парике"

7 часов назад
Новый талисман НХЛ вызвал шок и недоумение у поклонников спорта

Новый талисман НХЛ вызвал шок и недоумение у поклонников спорта

7 часов назад
Миллионы на чужой беде: липовые сборщики пожертвований оккупировали Москву

Миллионы на чужой беде: липовые сборщики пожертвований оккупировали Москву

7 часов назад
Великобритания готова принять членов организации "Белые каски"

Великобритания готова принять членов организации "Белые каски"

7 часов назад
Выдачу Google сделают похожей на ленту из соцсетей

Выдачу Google сделают похожей на ленту из соцсетей

8 часов назад
За увольнение "предпенсионеров" будут штрафовать на 200 тысяч

За увольнение "предпенсионеров" будут штрафовать на 200 тысяч

8 часов назад
СКР возбудил дело по факту обстрела донбассцев с беспилотника

СКР возбудил дело по факту обстрела донбассцев с беспилотника

8 часов назад
"Черная метка"? Районному депутату в Москве подкинули свиные головы с ножами

"Черная метка"? Районному депутату в Москве подкинули свиные головы с ножами

9 часов назад
СМИ: Абрамович готов продать "Челси" за 3 млрд фунтов стерлингов

СМИ: Абрамович готов продать "Челси" за 3 млрд фунтов стерлингов

9 часов назад
Личинок в рыбных консервах можно не бояться

Личинок в рыбных консервах можно не бояться

9 часов назад
Основатели Instagram покинули компанию

Основатели Instagram покинули компанию

10 часов назад
Гендиректор ИКЕА в России рассказал о расширении сети, бюрократии и тапочках

Гендиректор ИКЕА в России рассказал о расширении сети, бюрократии и тапочках

10 часов назад
Помогите Ванечке обрести слух

Помогите Ванечке обрести слух

10 часов назад
Отец второклассника избил обидчика своего сына прямо в челябинской школе

Отец второклассника избил обидчика своего сына прямо в челябинской школе

11 часов назад
Альметьевск и его "Сказки о золотых яблоках": стрит-арт на благо города

Альметьевск и его "Сказки о золотых яблоках": стрит-арт на благо города

15 часов назад
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34