Глава Минэкономразвития рассказал, что будет с рублем в ближайшие шесть лет

Российская экономика в первом полугодии выросла более чем на полтора процента, а рост инвестиционной активности еще значительнее — выше трех процентов. И хотя рубль с начала года подешевел, в целом на фоне многих валют, в том числе нескольких стран БРИКС, он выглядит вполне устойчиво. Все эти данные глава Минэкономразвития Максим Орешкин озвучил на встрече с Владимиром Путиным. Министр также рассказал о прогнозе развития экономики на ближайшие шесть лет.

Устойчивое развитие экономики страны — важнейший показатель финансового, промышленного и социального здоровья государства. И хотя год еще не закончился, показатели текущего роста российские и зарубежные аналитики называют уверенными.

"Максим Станиславович, у вас есть анализ результатов работы экономики за первое полугодие?", — интересуется президент

"Цифры, в принципе, нормальные: за первое полугодие рост ВВП — 1,6 процента, — докладывает . Слушаю Вас внимательно Максим Орешкин. — По итогам августа инфляция поднялась, сейчас около трех процентов, но у нас целевой ориентир — четыре процента, поэтому здесь динамика в целом положительная. Очень хорошие показатели по рынку труда: безработица опустилась до уровня 4,7 процента. Реальные зарплаты за первое полугодие прибавили 8,7 процента — это рекордный уровень с 2012 года".

Российская экономика выдержала все удары — санкции, обвал нефтяных цен, давление на ключевых партнеров в важных международных проектах, показав динамику роста. И рубль на фоне валют развивающихся стран выглядит очень устойчиво. Например, в Аргентине и Турции с начала года местные валюты в два раза подешевели по отношению к американскому доллару. И кризисные явления в этих экономиках продолжают нарастать.

"Если посмотреть на ряд других стран, таких, как ЮАР, Индия, Бразилия, то там тоже не все так хорошо, — замечает Максим Орешкин. — И на этом фоне российский рубль, который с начала года тоже несколько подешевел к корзине евро – доллар, примерно на 15 процентов, выглядит, конечно, на фоне тех валют очень устойчиво. Есть две главные причины. У нас хорошая общая макроэкономическая ситуация, у нас бездефицитный бюджет. У нас положительное сальдо текущего счета, умеренный внешний долг. Это обеспечивает общую стабильность. Вторая история — это работающий механизм изъятия нефтяных сверхдоходов, который в том году запущен. Сейчас Центральный банк приостановил покупку валюты по этому механизму, и предложение на рынке увеличилось примерно на шесть миллиардов долларов в месяц".

На этом фоне международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП страны до 2 процентов, а Минэкономразвития подготовило собственный шестилетний прогноз. Согласно ему, к 2020-2021 году на темпы роста будут выше трех процентов. "Три ключевых направления, которые позволяют это сделать, — это увеличение инвестиционной активности до 25 процентов ВВП, рост производительности труда, вообще не связанный с инвестициями, более положительная динамика экономически активного населения", — продолжает министр экономического развития РФ.

Для поддержки экономического роста принят план по повышению инвестиционной активности. В проекте бюджета на будущий год предусмотрено 314 миллиарда рублей на поддержку шести национальных проектов, и подготовлен ряд изменений в социально-экономической сфере.