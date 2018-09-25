В Москве будут бороться с безбилетниками с помощью биометрической системы

Всех "зайцев" узнают в лицо. Оплачивать проезд в общественном транспорте скоро можно будет — просто взглянув в камеру. Биометрическая система за доли секунды распознает личность, после чего деньги автоматически спишутся со счета пассажира. Революционную технологию предложили в Минстрое.

Биометрическая система распознавания лиц уже работает в российских банках. Искусственный интеллект запоминает черты лица и голос. После регистрации пользоваться услугами банка можно будет, откуда угодно. Если конечно под рукой есть компьютер. Планшет или любое другое средство коммуникации.

Компьютер сравнивает исходные данные за секунды. Идентификация безошибочна вне зависимости от поворота головы, освещения или разрешения камеры. Систему биометрии финансисты используют уже три месяца. Основные пользователи — молодые люди, которыми движет любопытство. Основная масса клиентов к инновациям пока отнеслась настороженно. Хотя в банках и гарантируют безопасность.

Система распознавания лиц в России работает не только в банках. Уже несколько месяцев за москвичами наблюдают свыше трех тысяч электронных глаз. Сверхчеткие видеокамеры способны различать людей на большом расстоянии. Аналитическая система уже помогла силовикам вычислить и задержать нескольких преступников ,случайно засветившихся в толпе.

Впереди планеты всей по внедрению подобных инноваций — Китай. Многомиллионное население сканируют даже с помощью супер очков. На стёклах у полицейских при взгляде на человека появляется максимально полная информация. Имя, возраст, статус. Бесценный опыт применения этих технологий теперь пригодится и в России. По предложению Минстроя, камеры на входе в автобус или метро будут идентифицировать пассажиров, и списывать оплату за проезд с личного банковского счёта.

Инициаторы пилотного проекта уверены, что биометрическая система распознавания лиц сократит время посадки в транспорт. И заставит платить всех. Да и вообще, для добросовестных пассажиров это удобно. Не нужно ни кошелька, ни бумажных денег.

Начать транспортную биометрию в Минстрое планируют с Москвы. На очереди в случае успеха крупные региональные центры России. Пилотный проект одним из первых запустит программу "Умный город". Комплексный план внедрения новейших технологий в повседневную жизнь страны, ещё недавно казавшийся фантастикой.