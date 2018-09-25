Желтый уровень сохраняется: осень накрыла Москву с головой

Москва уже вторые сутки во власти мощного циклона: столицу заливает дождями, а столбики термометров стремительно приближаются к нулевой отметке. Рекорды бьет и атмосферное давление. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать и в среду.

Резкое похолодание, два дня ливней: власти Москвы не стали ждать положенных по правилам среднесуточных восьми градусов, чтобы начать отопительный сезон. Батареи нагреют уже в ближайшие дни. В первую очередь, как и всегда, тепло пустят в больницы, детские сады и школы.

"В течение трех дней тепло должно появиться во всех жилых домах нашего города, а дальше уже подключаются остальные потребители, административные здания, магазины", — отмечает руководитель оперативной-диспетчерской службы ПАО "МОЭК" Марина Мелешкова.

"Мы работаем в тесном взаимодействии со всеми службами, которые получают тепло, со всеми жителями, если возникают какие-то проблемы, — добавляет заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — Достаточно обратиться с заявками на действующие порталы города, и тут же будут внесены коррективы".

И если погода в домах москвичей наладится, то вот на улице на это рассчитывать уж точно не приходится. Дождь и ветер поставили окончательную, мокрую точку в затянувшемся лете. За два дня выпала треть месячных осадков. В Москве побит рекорд аномально низкого давления. Сегодня утром оно составило 731 миллиметров ртутного столба. Прежний минимум был зафиксирован аж в 1957 году. Так что метеозависимым врачи рекомендуют внимательно следить за самочувствием. Остальным — одеваться по погоде. Москвичей такой резкий переход от лета к осени, конечно, не радует, но находятся и оптимисты.

Проливной дождь вывел на улицы тысячи коммунальщиков: 300 бригад вторые сутки, без перерыва, чистят водостоки, которые забивает опавшая листва. "Сначала промывается водосточная сеть, затем откачивается ил, который находится ил, или бытовой мусор или листва", — поясняет заместитель начальника 1-го эксплуатационного района "Мосводосток" Дмитрий Куприенко.

Желтый уровень опасности МЧС продлил до среды, 26 сентября. Возможен сильный ветер, так что автомобилистов просят не парковаться под деревьями и большими конструкциями. И вообще быть внимательнее на скользкой дороге. Кстати, самое время вспомнить о сезонной замене покрышек.

От красного до бордового цвета — дороги на картах, показывающих пробки. Ненастная погода внесла серьезные коррективы в скорость движения в столице. 8-9 баллов — еле едут сейчас машины по МКАД и Третьему транспортному кольцу. С утра снова дождь, затем передышка, но небольшая — до четверга.