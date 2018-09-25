"Урал" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Определился еще один участник 1/8 финала Кубка России по футболу. Им стал "Урал" из Екатеринбурга, обыгравший в гостях клуб ПФЛ "Нефтехимик" из Нижнекамска.

К 50 минуте "Урал" вел со счетом 3:0 после голов Юрия Бавина и Ильи Жигулева, а также автогола защитника хозяев Сергея Морозова. Но сначала Алексей Бобырь сократил отставание, а затем Морозов поразил уже ворота соперников. Однако отыграться клуб из Татарстана не смог. "Урал" выиграл 3:2 и продолжает поход за Кубком.

Соперником "Урала" в 1/8 финала станет победитель пары "Нижний Новгород" – "Уфа". Раньше в 1/8 пробился еще один представитель премьер-лиги — "Оренбург".