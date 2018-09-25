Ксения Собчак может пойти на выборы в Мосгордуму

Телеведущая Ксения Собчак не исключила, что станет кандидатом на выборах депутатов Мосгордумы. Она будет бороться за один из 45 мандатов от Партии перемен, в федеральный политсовет которой она входит. До 23 июня 2018 года партия называлась "Гражданская инициатива".

Но решение о ее участии в выборах в Мосгордуму будет зависеть от планов партии на выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году, сообщает ТАСС. По словам Собчак, Северной столице нужен единый оппозиционный кандидат, который может конкурировать с действующим губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Ксения Собчак высоко оценила развитие Москвы при нынешнем мэре Сергее Собянине. По ее мнению, о таких переменах за 5 лет, что произошли в Москве, не могут мечтать ни Берлин, ни Париж. Москва, считает телеведущая, была заляпана какими-то плакатами, адскими вещевыми рынками, "Черкизоном". Черкизовский рынок в Москве был закрыт в 2009 году.

Есть и еще не решенные проблемы – это, например, пробки на дорогах. В Москве нужно вводить ограничение на движение частных автомобилей, считает Собчак. Крупные мегаполисы могут развиваться, только выживая автомобили из центра, пересаживая водителей на общественный транспорт, подчеркнула дочь Анатолия Собчака.

Она предложила Москве перенимать опыт Нью-Йорка и Лондона, где для разрешения на покупку автомобиля нужно иметь парковочное место.