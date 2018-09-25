Режим ЧС: Челябинск переполнен бытовым мусором

Администрация Челябинска ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС), из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор.

Как передает ТАСС, об этом проинформировали общественность в пресс-службе мэрии города.

Данный шаг сделан в ответ на жалобу челябинцев в Минэкологии региона на переполненные мусором контейнерные площадки.

В мэрии сообщили, что в рамках ЧС районным администрациям направлены финансовые средства для вывоза мусора и ликвидации несанкционированных свалок.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился направить в город резервные мусоровозы из других населенных пунктов региона. В настоящее время мусор вывозят 90 автомобилей, ожидается прибытие еще 10. Работы идут в круглосуточном режиме.