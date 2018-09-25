Комик Билл Косби получил реальный срок за насилие

Американский комик Билл Косби приговорен к тюремному заключению сроком от трех до десяти лет по обвинению в сексуальном насилии. 26 апреля суд города Норристаун (штат Пенсильвания) признал 81-летнего Косби виновным в насильственных действиях сексуального характера.

Как уточняет ТАСС, актеру инкриминировалось, в частности, то, что он в 2004 году напоил спиртным сотрудницу Темпльского университета Андреа Констанд и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Несколько женщин, давая показания во время процесса, выступили с аналогичными обвинениями в адрес актера.

В последние годы десятки женщин заявляли, что подвергались домогательствам и сексуальному насилию со стороны Косби. Актер известен работами в фильмах "Возвращение в страну Оз", " Джек" и "Комик", а также по телепрограмме "Косби шоу".