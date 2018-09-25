Александр Овечкин расплакался, узнав о рождении сына

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал об эмоциях, испытанных им после рождения сына. Хоккеист признался, что не смог сдержать слез.

В августе 33-летний Александр Овечкин впервые стал отцом. Его жена Анастасия родила сына, которого назвали Сергей в честь рано ушедшего из жизни брата Овечкина.

"Мы узнали, что у нас будет сын, потому что мы с Настей (хотели знать, кто у нас родится). Я был счастлив узнать, что у нас будет мальчик, и плакал, когда Настя родила. Это естественные эмоции. Я не собирался плакать, все происходит само", — приводит слова Овечкина ТАСС.