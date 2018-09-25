Экс-глава правительства Франции Вальс решил стать мэром в Испании

Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс решил выставить свою кандидатуру на должность мэра Барселоны на муниципальных выборах в мае 2019 года.

Как передает ТАСС, по мнению Вальса, столица Каталонии – тот город, в который нельзя не влюбиться и его семья всегда разделяла данные чувства.

Мануэль Вальс родился в Барселоне в семье каталонского художника Хавьера Вальса (переехавшего во Францию) и Луизанджелы Гальфетти, италоязычной швейцарки.

Экс-премьер пообещал восстановить Барселону, повысить уровень безопасности горожан и добиться большей экономической активности мегаполиса.

Вальс также объяснился в любви к Франции, стране, которая позволила ему стать мэром, депутатом, министром и премьер-министром. Он пообещал на следующей неделе покинуть кресло депутата Национального собрания (нижняя палата парламента Пятой республике), чтобы в статусе независимого кандидата сосредоточиться на мэрских выборах в Барселоне.

Вальс подал в отставку с поста премьера 6 декабря 2016 года ради того, чтобы участвовать в праймериз Социалистической партии а дальше в выборах президента. Но 29 января 2017 года во втором туре праймериз он проиграл Бенуа Амону, который был в его правительстве министром образования, и поддержал на президентских выборах кандидатуру Эмманюэля Макрона.