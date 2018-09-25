Украинский правозащитник в ООН угрожал расправой своему коллеге из Крыма

Угрозы от украинской делегации поступили в адрес правозащитника из Крыма Сергея Пинчука. Он призвал страны ООН оказать серьезное давление на Украину, где серьезно ущемляются права крымских татар.

Два российских правозащитника представляли интересы Крыма на 39-й сессии Совета по правам человека ООН, сообщает РИА Новости. В частности, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте России Александр Молохов выступил с докладом о крымских санкциях со стороны Украины, США и Евросоюза.

По мнению Молохова, представители Украины к выступлениям по крымско-татарскому вопросу на Украине и по крымским санкциям были не готовы. Они растерялись и даже не воспользовались правом реплики для возражений.

Но после заседания один из членов украинской делегации персонально пообещал Сергею Пинчуку, что его еще достанут, а также показал ему неприличный жест, подняв средний палец вверх.

Это оставило неприятный осадок, признался Александр Молохов.

"С другой стороны, значит, мы своими выступлениями задели их за живое, — считает постпред Крыма при президенте России. — Наши выступления имели очень большой резонанс. Крымской проблематикой заинтересовались иностранные журналисты".

Александр Молохов подчеркнул, что надо чаще ездить на разные международные мероприятия, чтобы доносить до международной общественности информацию о реальной ситуации в Крыму.