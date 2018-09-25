"Это пропаганда": Лавров отверг обвинение Норвегии в том, что россиянин был шпионом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал пропагандой попытки властей Норвегии обвинить задержанного гражданина РФ в шпионаже.

Как передает ТАСС, об этом глава МИД РФ сказал, отвечая на вопрос норвежского журналиста на полях сессии Генассамблеи ООН. Он отметил, что "мы не понимаем, что происходит с нашими гражданами".

23 сентября посольство РФ в Норвегии сообщило о задержании в аэропорту Осло 21 сентября сотрудника аппарата Совета Федерации РФ.

Посол данной страны в Москве Руне Ресаланд был вызван в министерство иностранных дел РФ, где дипломату был заявлен решительный протест в отношении Бочкарева, которого поместили под арест.

На Смоленской площади потребовали немедленно снять с гражданина России надуманные обвинения и освободить его.

Эксперты полагают, что Бочкарев был арестован для того, чтобы затем обменять его в задержанного по обвинению в шпионаже в РФ гражданина Норвегии Фруде Берга.