Столтенберг доволен встречей с Лавровым, несмотря на разногласия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел "полезную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым" на полях Генассамблеи ООН, но отметил разногласия по Украине и инциденту в Солсбери.

"Я думаю, важно иметь прямой диалог между НАТО и Россией", — цитирует генсека РИА Новости.

Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает политическое решение кризиса в Сирии. "Мы обеспокоены ситуацией в Сирии. Мы следим за развитием событий там очень внимательно, — констатировал он по итогам встречи с российским дипломатом. — Мы поддерживаем все усилия по деэскалации, которые помогут избежать столкновений".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.