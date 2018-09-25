Помпео разочарован решением ЕС о бизнес-партнерстве с Ираном

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на конференции лоббистской НКО "Объединение против ядерного Ирана" заявил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану блокировать Ормузский пролив и считают, что Тегеран не может претендовать на эксклюзивные права на это водное пространство.

Выступление Помпео в целом носило обличительный характер. Так он назвал власти Ирана "беззаконным режимом".

"Послужной список Ирана за последние 40 лет показывает, что он из числа наихудших нарушителей Устава ООН. Это по-настоящему беззаконный режим".

Помпео повторил обвинения в адрес Ирана в организации терактов в Европе, Африке, Южной Америке и Азии.

При этом он призвал европейские страны последовать примеру государств, прекративших дипломатические поездки в Иран, уточнив, что это "справедливый ответ на поддержку терроризма".

"Это хороший шаг вперед. Я благодарен друзьям за это. Мы надеемся увидеть больше подобных действий со стороны других европейских стран".

Так же Майк Помпео прокомментировал решение ЕС о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций. Он признался, что "разочарован" этой новостью, а само решение назвал "контрпродуктивным для глобального миропорядка и безопасности".

Конференция по Ирану, приуроченная к Генеральной ассамблее ООН, собрала представителей США и противников Тегерана в регионе, в том числе ОАЭ и Саудовской Аравии. Конференцию организовала антииранская НПО "Едины против ядерного Ирана". Участники конференции выступают против влияния Ирана в регионе и соглашения по атому, заключенного в 2015 году, также добиваются ужесточения позиций мирового сообщества в отношении Ирана.

При этом оставшиеся после ухода США участники международных договоренностей с Ираном по атому провели накануне свою встречу с участием ЕС и подтвердили, что Иран соблюдает условия соглашения.