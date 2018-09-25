Первая осечка "Баварии" и очередная неудача "Шальке"

Чемпион Германии "Бавария" потерял первые очки в чемпионате. В матче пятого тура мюнхенцы не смогли победить дома соседей из "Аугсбурга".

Мюнхенская "Бавария" столкнулась с отчаянным сопротивлением со стороны скромного баварского клуба. Только в начале второго тайма чемпионы вышли вперед после удара Франка Рибери. Но удержать победный счет чемпионы не смогли. Незадолго до финального свистка младший брат Марио Гётце Феликс воспользовался ошибкой Мануэля Нойера и сравнял счет. В итоге сенсационная ничья на "Альянц-Арене".

Ближайший соперник "Локомотива" в Лиге чемпионов "Шальке" потерпел очередное, пятое поражение. "Горняки" проиграли в гостях "Фрайбург" 0:1 и застряли на последнем месте. Первый раз покинула поле побежденной берлинская "Герта", уступившая в гостях "Вердеру" 1:3.