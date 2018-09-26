Президент Порошенко продает свой судостроительный завод

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что Петр Порошенко намерен продать свой судостроительный завод "Кузня на Рибальському" отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета, передает "Интерфакс".

Фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", бенефициаром которого является сам Порошенко, и который управляет активами президента, сообщил, что достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузня на Рибальському" отечественному покупателю.

В том случае, если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение будет подписано и реализовано. Об этом сообщил Цеголко на своей странице в соцсети.