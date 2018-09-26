О чем рассказал и о чем хотел рассказать Трамп на ГА ООН
Президент США постарался сделать свое выступление на Генеральной Ассамблее ООН запоминающимся и зал ему в этом помог.
Трамп демонстративно опоздал к назначенному времени, старательно цепляясь за вопросы журналистов, которых в ином случае и близко не подпустили бы к главе Белого дома.
Чтобы окончательно не нарушать регламент к трибуне пригласили следующего по списку выступающего. Им оказался президент Эквадора Ленин Морено.
Тот оказался расторопнее американского президента, хоть и передвигается в инвалидном кресле. В итоге, то, что можно было бы расценить как джентльменский жест со стороны Трампа, выглядело скорее, как толчок в спину. Морено справился, а Трампу больше время тянуть не дали.
Далее последовала речь, где буквально за каждой сказанной фразой скрывался, кажется, совсем иной смысл и зал это очень хорошо чувствовал, что и дал понять уже с первых слов.
"Менее чем за два года моя администрация достигла больше, чем почти всякая администрация в истории нашей страны", — заявил Трамп, чем вызвал откровенный смех в зале.
Не удивительно. Едва ли не все ждали, что президент США постарается оправдаться за развязанную им по всей планете торговую войну за передел прибыли от мировой торговли. А потому слова о том, что глава США воспринимает данный факт, как стахановец, обогнавший и перегнавший своих предшественников, не могли вызвать иной реакции.
О чем бы ни говорил Дональд Трамп, все в конечном итоге сводилось к желанию убедить собравшихся, что США по прежнему единственный и неповторимый центр силы в мире, и, что именно США должны определять каким будет мировой порядок.
А значит, по логике Трампа, все то, что он назовет белым – должно считаться белым и наоборот.
Говоря об Иране, Трамп заявил, что США продолжат экономическое давление на Тегеран, так как в Вашингтоне, якобы, считают иранское руководство "спонсорами терроризма".
Фактически, президент США мог бы просто сказать, что американским военным не нравится присутствие иранских военных в Сирии, Израилю, взятому под особую опеку Трампа, не нравится усиление регионального влияния Тегерана, а ему самому хочется убрать сильного игрока с энергетической карты мира.
Трамп, кстати, так прямо и заявил, что США "работают со странами", которые импортируют иранскую нефть, с целью прекращения этих поставок.
И его не смущает, что такой итог ведёт к росту мировых цен на нефть. Трамп тут же переложил ответственность за удорожание энергоносителей на ОПЕК.
Они, мол, "обкрадывают остальной мир", заявил Трамп, намекая на стоимость энергоносителей и соглашение стран производителей нефти ограничить объемы ее добычи.
И тут же в своей речи, он похвалил Польшу за то, что Варшава закупает сжиженный газ в США, хоть он и обходится полякам дороже, чем российский. А вот Германии, глава Белого дома предрек полную зависимость от поставок из России, если та не откажется от них. Делегация из Берлина улыбалась от души.
Экономических кульбитов в словах Трампа было предостаточно, а конец был предсказуем на 100 процентов.
"Мы верим в энергетическую безопасность для нас и наших партнеров. Мы стали крупнейшей страной, добывающей энергоресурсы во всем мире. Мы готовы поставлять и уголь и природный газ", — заявил Трамп.
То есть логика проста – безопасность Трамп обещает только США и тем, кого в Вашингтоне назовут своими партнёрами. А то, что США, по словам Трампа стремятся контролировать весь мировой энергетический рынок, так это – совсем не то, за что он только что ругал и ОПЕК и все неподконтрольные ему страны-производители энергоресурсов.
Китаю снова досталась порция критики. То, что во взаимной торговле Пекин смог за долгие годы заработать больше, чем Вашингтон, бывший бизнесмен Трамп, назвал "нечестным".
Забыв, наверное, о том, как американский бизнес зарабатывал миллиарды долларов, сокращая производственные издержки и размещая в Китае промышленные заказы, Трамп вознамерился с помощью увеличения таможенных пошлин перераспределить будущие прибыли в пользу США.
Все это конечно было обличено в патетические реплики о недопущении разворовывания национального богатства Америки и защиту американского рабочего класса. Он так и заявил, — " мы не позволим нашим работникам стать жертвами, чтобы наши компании обманывали, а наше благосостояние разворовывалось и растаскивалось".
А еще Трамп поведал, что общество, использующее идеи социального равенства граждан, у него вызывают стойкое неприятие.
Он прямо сказал — "все страны должны бороться с социализмом". А чтобы ни у кого не возникло сомнений, Трамп поставил понятия социализма и коммунизма в один ряд.
"Социализм и коммунизм везде приносят страдания, коррупцию и упадок", — заявил американский президент и привел в пример Венесуэлу.
Эта страна, по словам Трампа, еще недавно была одной из самых богатых в мире. И тут же добавил, что США недавно ввели очередной пакет санкций против руководства Венесуэлы.
То ли США так борются с неугодными им формами государственного устройства в других странах, то ли санкции должны каким-то чудесным образом вернуть Венесуэлу в списки богатейших стран.
Ответа в зале Генеральной Ассамблеи ООН так никто и не услышал.
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