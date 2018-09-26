В США задержан гражданин Китая с теми же обвинениями, что и Мария Бутина

Минюст США сообщило, что правоохранительные органы США задержали гражданина Китая и обвинили в том, что он действовал как иностранный агент, не уведомив об этом соответствующие ведомства.

Аналогичные подозрения ранее привели к аресту россиянки Марии Бутиной.

Известно, что задержанного 27-летнего мужчину зовут Цзи Чаоцунь. По данным ведомства, он работал под руководством высокопоставленного офицера разведки из министерства госбезопасности (китайской) провинции Цзянсу. Ему была поставлена задача передать офицеру разведки биографические данные восьми человек, которые работают инженерами и учеными в США, для возможной вербовки министерством, передает РИА Новости.

Ему вменяется в вину один эпизод, по которому задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. Россиянке Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом.