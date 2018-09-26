Серена Уильямс завершила сезон досрочно

Американская теннисистка Серена Уильямс, вернувшаяся на корт после рождения ребенка, снялась с турнира в Пекине. В основной сетке соревнований ее заменит россиянка Екатерина Макарова.

Серена Уильямс приняла решение досрочно завершить сезон. Во многом это связано с проигрышем в финале US Open японке Наоми Осаке и скандалом с судьей Карлосом Рамосом.

В нынешнем сезоне младшая из сестер Уильямс провела 24 матча. 18 завершились победами Серены, в шести она потерпела поражения.