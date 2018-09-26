В больнице скончался участник ралли "Санкт-Петербург" Александр Соловьев

Глава Федерации автоспорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ольга Сивачева сообщила, что в больнице скончался участник ралли "Санкт-Петербург", пилот экипажа № 28 Александр Соловьев.

21 сентября в результате ошибки пилотирования на скоростном участке "Шалаш" гоночная машина пилота Александра Соловьева и штурмана Александры Крыловой попала в аварию, передает ТАСС. Автомобиль получил серьезные повреждения в результате столкновения с деревом, спортсмены получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу города Сестрорецка.

О состоянии Александры Крыловой не сообщается.