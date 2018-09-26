На востоке Москвы горит типография

На востоке Москвы по адресу Амурская улица, дом 5 строение 2 горит типография. Есть угроза обрушения здания, передает ТАСС.

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Это одноэтажное строение из металла. В районе горения наблюдается сильное задымление.