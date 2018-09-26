В Перу с обрыва рухнул автобус, погибли 27 человек

В результате падения пассажирского автобуса с обрыва на одной из автотрасс на юго-востоке Перу погибли 23 человека.

По данным местных СМИ, автобус сорвался с горной дороги. Высота обрыва в этом месте составляла примерно 200 метров, передает ТАСС.

По предварительной информации, причиной ДТП стало столкновение автобуса с другим автомобилем, водитель которого скрылся.