Новости В мире

Все видео этой рубрики
26 сентября 201802:17

В Перу с обрыва рухнул автобус, погибли 27 человек

Global Look Press

В результате падения пассажирского автобуса с обрыва на одной из автотрасс на юго-востоке Перу погибли 23 человека.

По данным местных СМИ, автобус сорвался с горной дороги. Высота обрыва в этом месте составляла примерно 200 метров, передает ТАСС.

По предварительной информации, причиной ДТП стало столкновение автобуса с другим автомобилем, водитель которого скрылся.

Сейчас

02:57

На должность губернатора Хабаровского края избран Сергей Фургал

02:37

Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 900 квадратных метров

02:17

В Перу с обрыва рухнул автобус, погибли 27 человек

01:47

На востоке Москвы горит типография

01:27

В США задержан гражданин Китая с теми же обвинениями, что и Мария Бутина

21:40

Режим ЧС: Челябинск переполнен бытовым мусором

19:40

УПЦ попросила экзархов Константинополя покинуть Украину

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Помпео разочарован решением ЕС о бизнес-партнерстве с Ираном

Помпео разочарован решением ЕС о бизнес-партнерстве с Ираном

3 часа назад
"Это пропаганда": Лавров отверг обвинение Норвегии в том, что россиянин был шпионом

"Это пропаганда": Лавров отверг обвинение Норвегии в том, что россиянин был шпионом

4 часа назад
Украинский правозащитник в ООН угрожал расправой своему коллеге из Крыма

Украинский правозащитник в ООН угрожал расправой своему коллеге из Крыма

5 часов назад
Комик Билл Косби получил реальный срок за насилие

Комик Билл Косби получил реальный срок за насилие

5 часов назад
В Москве будут бороться с безбилетниками с помощью биометрической системы

В Москве будут бороться с безбилетниками с помощью биометрической системы

6 часов назад
Мужчина поймал 7-летнего мальчика, упавшего с 10 этажа

Мужчина поймал 7-летнего мальчика, упавшего с 10 этажа

8 часов назад
MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

16 часов назад
Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

11 часов назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Стабильности в мире нет: Ленин заменил в ООН встреченного смехом Трампа

Стабильности в мире нет: Ленин заменил в ООН встреченного смехом Трампа

6 часов назад
Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

11 часов назад
6 продуктов, которые полезнее, чем кажется

6 продуктов, которые полезнее, чем кажется

15 часов назад
УПЦ попросила экзархов Константинополя покинуть Украину

УПЦ попросила экзархов Константинополя покинуть Украину

7 часов назад
Минобороны РФ представило доказательства вины Израиля в гибели Ил-20

Минобороны РФ представило доказательства вины Израиля в гибели Ил-20

17 часов назад
Режим ЧС: Челябинск переполнен бытовым мусором

Режим ЧС: Челябинск переполнен бытовым мусором

5 часов назад
Феминистка в метро Петербурга обливает отбеливателем мужчин с широко раздвинутыми ногами

Феминистка в метро Петербурга обливает отбеливателем мужчин с широко раздвинутыми ногами

12 часов назад
Британец поселился в петербургском аэропорту из-за несчастной любви

Британец поселился в петербургском аэропорту из-за несчастной любви

13 часов назад
Александр Овечкин расплакался, узнав о рождении сына

Александр Овечкин расплакался, узнав о рождении сына

5 часов назад
Ксения Собчак может пойти на выборы в Мосгордуму

Ксения Собчак может пойти на выборы в Мосгордуму

5 часов назад
Желтый уровень сохраняется: осень накрыла Москву с головой

Желтый уровень сохраняется: осень накрыла Москву с головой

6 часов назад
Российские шахматисты выиграли у ирландцев

Российские шахматисты выиграли у ирландцев

6 часов назад
Декорации "Игры престолов" превратят в парк развлечений

Декорации "Игры престолов" превратят в парк развлечений

6 часов назад
На месте убийства Урицкого открыли памятную доску

На месте убийства Урицкого открыли памятную доску

7 часов назад
Верзилов вышел в Twitter из больничной палаты

Верзилов вышел в Twitter из больничной палаты

7 часов назад
Новейший "Ясень-М" пошел на испытания

Новейший "Ясень-М" пошел на испытания

9 часов назад
Мать-одиночка, которую отчим с мачехой выгнали из дома, на коленях молит о помощи

Мать-одиночка, которую отчим с мачехой выгнали из дома, на коленях молит о помощи

9 часов назад
ММДМ откроет XVI концертный сезон в Международный день музыки

ММДМ откроет XVI концертный сезон в Международный день музыки

10 часов назад
56-летний актер Джим Керри впервые снялся в постельной сцене

56-летний актер Джим Керри впервые снялся в постельной сцене

10 часов назад
Собянин призвал депутатов активно включится в работу над программой "Мой район"

Собянин призвал депутатов активно включится в работу над программой "Мой район"

10 часов назад
Сотрудника Совфеда задержали в Осло для обмена на норвежского шпиона

Сотрудника Совфеда задержали в Осло для обмена на норвежского шпиона

10 часов назад
В Россию приехал новый Bentley Continental GT

В Россию приехал новый Bentley Continental GT

10 часов назад
США ввели санкции против 12 российских компаний

США ввели санкции против 12 российских компаний

10 часов назад
Разведенные женщины счастливее ставших холостыми мужчин

Разведенные женщины счастливее ставших холостыми мужчин

11 часов назад
Реформа ОСАГО: старые цены, привязка к водителю и выплаты до 2 млн

Реформа ОСАГО: старые цены, привязка к водителю и выплаты до 2 млн

11 часов назад
Из-за незавершенного капремонта в московском доме смыло комнату

Из-за незавершенного капремонта в московском доме смыло комнату

11 часов назад
Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 представлен к орденам Мужества

Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 представлен к орденам Мужества

11 часов назад
В московском храме появился "электронный звонарь"

В московском храме появился "электронный звонарь"

12 часов назад
Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

12 часов назад
Экрану iPhone Xs Max присудили титул лучшего в мире

Экрану iPhone Xs Max присудили титул лучшего в мире

12 часов назад
Как в ноябре 2014-го: Brent преодолела отметку в 82 доллара

Как в ноябре 2014-го: Brent преодолела отметку в 82 доллара

12 часов назад
Наследный принц Дубая вернул зрение сернобыку в зеленом "парике"

Наследный принц Дубая вернул зрение сернобыку в зеленом "парике"

13 часов назад
Новый талисман НХЛ вызвал шок и недоумение у поклонников спорта

Новый талисман НХЛ вызвал шок и недоумение у поклонников спорта

13 часов назад
Миллионы на чужой беде: липовые сборщики пожертвований оккупировали Москву

Миллионы на чужой беде: липовые сборщики пожертвований оккупировали Москву

13 часов назад
Великобритания готова принять членов организации "Белые каски"

Великобритания готова принять членов организации "Белые каски"

13 часов назад
Выдачу Google сделают похожей на ленту из соцсетей

Выдачу Google сделают похожей на ленту из соцсетей

14 часов назад
За увольнение "предпенсионеров" будут штрафовать на 200 тысяч

За увольнение "предпенсионеров" будут штрафовать на 200 тысяч

14 часов назад
СКР возбудил дело по факту обстрела донбассцев с беспилотника

СКР возбудил дело по факту обстрела донбассцев с беспилотника

14 часов назад
"Черная метка"? Районному депутату в Москве подкинули свиные головы с ножами

"Черная метка"? Районному депутату в Москве подкинули свиные головы с ножами

15 часов назад
СМИ: Абрамович готов продать "Челси" за 3 млрд фунтов стерлингов

СМИ: Абрамович готов продать "Челси" за 3 млрд фунтов стерлингов

15 часов назад
Личинок в рыбных консервах можно не бояться

Личинок в рыбных консервах можно не бояться

15 часов назад
Основатели Instagram покинули компанию

Основатели Instagram покинули компанию

16 часов назад
Гендиректор ИКЕА в России рассказал о расширении сети, бюрократии и тапочках

Гендиректор ИКЕА в России рассказал о расширении сети, бюрократии и тапочках

16 часов назад
Помогите Ванечке обрести слух

Помогите Ванечке обрести слух

16 часов назад
Отец второклассника избил обидчика своего сына прямо в челябинской школе

Отец второклассника избил обидчика своего сына прямо в челябинской школе

17 часов назад
Альметьевск и его "Сказки о золотых яблоках": стрит-арт на благо города

Альметьевск и его "Сказки о золотых яблоках": стрит-арт на благо города

21 час назад