В результате проведения повторного голосования на должность губернатора Хабаровского края избран Сергей Фургал.

Избирком Хабаровского края официально утвердила итоги состоявшегося 23 сентября повторного голосования на выборах губернатора региона.

Согласно официальным итогам, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал получил 69,57 % голосов изтрателей. Кандидата от "Единой России" Вячеслав Шпорт — 27,97 %, передает "Интерфакс".

Сергей Фургал сообщил, что 26 сентября напишет заявление о снятии с себя полномочий депутата Государственной Думы.