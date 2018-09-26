Гол Артемия Панарина помог "Коламбусу" обыграть "Баффало"

Клубы НХЛ продолжают подготовку к сезону и проводят контрольные матчи. "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке обыграл "Баффало Сэйбрз" 4:2. Одну из шайб в составе победителей забросил Артемий Панарин.

Панарин отличился на 47 минуте, и его гол стал победным. Еще дважды Артемий ассистировал партнерам. Следующий матч "Коламбус" проведет против "Питсбург Пингвинз", где играет Евгений Малкин.

"Флорида Пантерз" в гостях выиграла у "Тампа Бэй Лайтнинг" 3:2. Евгений Доднов забросил шайбу в ворота Андрея Василевского и сделал голевую передачу. Василевский отразил 25 бросков из 28.