Во Вьетнаме прощаются со скончавшимся президентом страны Чан Дай Куангом

Во Вьетнаме проходит прощание со скончавшимся на прошлой неделе президентом страны Чан Дай Куангом. 26 и 27 сентября по всей стране объявлен общенациональный траур, приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия, внесены коррективы в программы телеканалов и радиостанций.

Гроб с телом установлен в Государственном траурном зале министерства национальной обороны в Ханое. Российскую делегацию на церемонии прощания с Чан Дай Куангом возглавляет заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова.

Траурные мероприятия проходят одновременно в городе Хошимине и на малой родине президента — в уезде Кимшон северной провинции Ниньбинь. Там же 27 сентября состоятся похороны Чан Дай Куанга, передает ТАСС.

Президент Вьетнама ушел из жизни на 62-м году 21 сентября после продолжительной болезни. 20 сентября состояние здоровья Чан Дай Куанга резко ухудшилось, он был доставлен в ханойский центральный военный госпиталь.

Чан Дай Куанг возглавил страну в апреле 2016 года. До этого с 2011 года он занимал пост министра общественной безопасности.