В Жуковском обнаружено нелегальное производство бытовой химии

Полиция пресекла изготовление нелегальной бытовой химии и средств личной гигиены в Подмосковье.

Контрафакт производили на территории Жуковского деревообрабатывающего завода. Полицейские обнаружили линию по розливу моющих средств и фасовке стиральных порошков. Была на складе и уже готовая поддельная продукция с логотипами известных марок, передает "Россия 24".

Организатор подпольного производства задержан. Им оказался 45-летний житель подмосковных Люберец.