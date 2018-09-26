Баку не дождется одного туриста: в "Толмачево" задержан лжетеррорист

Управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу сообщило, что пассажир авиарейса Новосибирск — Баку угрожал взорвать самолет, после того как его отказались пересадить в бизнес-класс.

По факту о лжетерроризме возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В дежурную часть в новосибирском аэропорту "Толмачево" поступило сообщение о том, что один из пассажиров сообщил об угрозе взрыва.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Было установлено, что 51-летний житель Красноярска потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс. Экипаж отказал в этом желании пассажиру. В ответ мужчина заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет.

Пассажиров сразу эвакуировали, после чего самолет, все пассажиры, весь багаж были тщательно обследованы еще раз. Взрывчатых веществ или каких-либо устройств обнаружено не было, и самолет вылетел в Баку.

Хулигана доставили в дежурную часть аэропорта "Толмачево".