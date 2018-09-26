В Госдепе США поддерживают предоставление автокефалии украинской церкви

Пресс-служба Госдепа США сообщила, что Соединенные Штаты поддерживают предоставление автокефалии украинской православной церкви, передает "Интерфакс".

"Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога".

В сообщении Госдепа отмечается, что США продолжают поддерживать Украину и ее территориальную целостность.