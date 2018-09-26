ДТП в Ростовской области: восемь пострадавших, в том числе ребенок

На трассе в Миллеровском районе Ростовской области в результате столкновения двух легковых машин пострадали восемь человек, в том числе ребенок 2006 года рождения.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что водитель, управляя автомобилем LADA Granta, по предварительным данным, превысил скоростной режим, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21099".

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира "ВАЗ-21099", пять человек, в том числе и ребенок, в автомобиле LADA Granta, передает ТАСС.

Пятеро пострадавших находятся в состоянии средней тяжести и доставлены в центральную районную больницу. Троим пострадавшим, в том числе ребенку, оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.