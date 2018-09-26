Ошибся дверью: Порошенко зашел в переговорную Лаврова

Президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН случайно зашел в комнату российской делегации.

Вместе с охраной украинский лидер двигался по коридору. Он направлялся на мероприятие "Действия в поддержку миротворчества". По пути делегация наткнулась на российских журналистов. Как сообщает "Россия 24", глава Украины категорически отказался отвечать на вопросы и по образу американского лидера воскликнул "фейк ньюс!"

Затем, ускорив шаг, Порошенко перепутал двери и случайно вошел в комнату, где проходила встреча российской делегации.