Предсезонка НХЛ. Зыков отметился двумя передачами в победном матче "Каролины"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, которые предшествуют началу регулярного чемпионата. "Каролина Харрикейнз" в гостевом матче нанесла поражение "Нэшвилл Предаторз" со счетом 4:1.

Российский нападающий "ураганов" Валентин Зыков отдал две результативные передачи. Отметим, что в трех предсезонных матчах команды российский форвард набрал уже 5 (2+3) очков. Другой нападающий "Каролины" Андрей Свечников создал несколько опасных моментов, но заработать результативные баллы не смог.

В другой матче игрового дня "Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Сент-Луис Блюз". Российские нападающие "столичных" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по голевому пасу.