Новости Спорт

Все видео этой рубрики
26 сентября 201808:40

Предсезонка НХЛ. Зыков отметился двумя передачами в победном матче "Каролины"

NHL.com

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, которые предшествуют началу регулярного чемпионата. "Каролина Харрикейнз" в гостевом матче нанесла поражение "Нэшвилл Предаторз" со счетом 4:1.

Российский нападающий "ураганов" Валентин Зыков отдал две результативные передачи. Отметим, что в трех предсезонных матчах команды российский форвард набрал уже 5 (2+3) очков. Другой нападающий "Каролины" Андрей Свечников создал несколько опасных моментов, но заработать результативные баллы не смог.

В другой матче игрового дня "Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Сент-Луис Блюз". Российские нападающие "столичных" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по голевому пасу.

Сейчас

07:39

ДТП в Ростовской области: восемь пострадавших, в том числе ребенок

06:47

Роспотребнадзор предупреждает: на Мадагаскаре вспышка чумы

06:07

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7

05:29

Во Вьетнаме прощаются со скончавшимся президентом страны Чан Дай Куангом

04:27

Пожар на востоке Москвы потушен

03:19

В больнице скончался участник ралли "Санкт-Петербург" Александр Соловьев

02:57

На должность губернатора Хабаровского края избран Сергей Фургал

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Ошибся дверью: Порошенко зашел в переговорную Лаврова

Ошибся дверью: Порошенко зашел в переговорную Лаврова

49 минут назад
МИД Сирии: С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем нападать

МИД Сирии: С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем нападать

17 минут назад
Доклад крымского представителя о блокаде Крыма шокировал ООН

Доклад крымского представителя о блокаде Крыма шокировал ООН

48 минут назад
Абэ: мирный договор с Россией поможет процветанию Азии

Абэ: мирный договор с Россией поможет процветанию Азии

23 минуты назад
Во Вьетнаме прощаются со скончавшимся президентом страны Чан Дай Куангом

Во Вьетнаме прощаются со скончавшимся президентом страны Чан Дай Куангом

4 часа назад
Экс-чемпион мира по боксу Виктор Ортис арестован за изнасилование

Экс-чемпион мира по боксу Виктор Ортис арестован за изнасилование

12 минут назад
Баку не дождется одного туриста: в Толмачеве задержан лжетеррорист

Баку не дождется одного туриста: в Толмачеве задержан лжетеррорист

2 часа назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

22 часа назад
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7

3 часа назад
В Жуковском обнаружено нелегальное производство бытовой химии

В Жуковском обнаружено нелегальное производство бытовой химии

4 часа назад
На должность губернатора Хабаровского края избран Сергей Фургал

На должность губернатора Хабаровского края избран Сергей Фургал

6 часов назад
ДТП в Ростовской области: восемь пострадавших, в том числе ребенок

ДТП в Ростовской области: восемь пострадавших, в том числе ребенок

2 часа назад
Роспотребнадзор предупреждает: на Мадагаскаре вспышка чумы

Роспотребнадзор предупреждает: на Мадагаскаре вспышка чумы

2 часа назад
В Госдепе США поддерживают предоставление автокефалии украинской церкви

В Госдепе США поддерживают предоставление автокефалии украинской церкви

3 часа назад
Сергей Лавров провел закрытые встречи с Федерикой Могерини и китайским коллегой Ван И

Сергей Лавров провел закрытые встречи с Федерикой Могерини и китайским коллегой Ван И

6 часов назад
В больнице скончался участник ралли "Санкт-Петербург" Александр Соловьев

В больнице скончался участник ралли "Санкт-Петербург" Александр Соловьев

6 часов назад
В Перу с обрыва рухнул автобус, погибли 27 человек

В Перу с обрыва рухнул автобус, погибли 27 человек

7 часов назад
Серена Уильямс завершила сезон досрочно

Серена Уильямс завершила сезон досрочно

7 часов назад
В США задержан гражданин Китая с теми же обвинениями, что и Мария Бутина

В США задержан гражданин Китая с теми же обвинениями, что и Мария Бутина

8 часов назад
О чем рассказал и о чем хотел рассказать Трамп на ГА ООН

О чем рассказал и о чем хотел рассказать Трамп на ГА ООН

8 часов назад
Грушко: планы по созданию базы США в Польше напоминают схемы времен холодной войны

Грушко: планы по созданию базы США в Польше напоминают схемы времен холодной войны

8 часов назад
Помпео разочарован решением ЕС о бизнес-партнерстве с Ираном

Помпео разочарован решением ЕС о бизнес-партнерстве с Ираном

9 часов назад
"Это пропаганда": Лавров отверг обвинение Норвегии в том, что россиянин был шпионом

"Это пропаганда": Лавров отверг обвинение Норвегии в том, что россиянин был шпионом

10 часов назад
Украинский правозащитник в ООН угрожал расправой своему коллеге из Крыма

Украинский правозащитник в ООН угрожал расправой своему коллеге из Крыма

11 часов назад
Комик Билл Косби получил реальный срок за насилие

Комик Билл Косби получил реальный срок за насилие

11 часов назад
Желтый уровень сохраняется: осень накрыла Москву с головой

Желтый уровень сохраняется: осень накрыла Москву с головой

12 часов назад
В Москве будут бороться с безбилетниками с помощью биометрической системы

В Москве будут бороться с безбилетниками с помощью биометрической системы

12 часов назад
Стабильности в мире нет: Ленин заменил в ООН встреченного смехом Трампа

Стабильности в мире нет: Ленин заменил в ООН встреченного смехом Трампа

12 часов назад
Декорации "Игры престолов" превратят в парк развлечений

Декорации "Игры престолов" превратят в парк развлечений

12 часов назад
"Черную молнию" из фильма Бекмамбетова выставили на продажу

"Черную молнию" из фильма Бекмамбетова выставили на продажу

14 часов назад
Мать-одиночка, которую отчим с мачехой выгнали из дома, на коленях молит о помощи

Мать-одиночка, которую отчим с мачехой выгнали из дома, на коленях молит о помощи

15 часов назад
ММДМ откроет XVI концертный сезон в Международный день музыки

ММДМ откроет XVI концертный сезон в Международный день музыки

16 часов назад
В Россию приехал новый Bentley Continental GT

В Россию приехал новый Bentley Continental GT

16 часов назад
Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

17 часов назад
Реформа ОСАГО: старые цены, привязка к водителю и выплаты до 2 млн

Реформа ОСАГО: старые цены, привязка к водителю и выплаты до 2 млн

17 часов назад
Из-за незавершенного капремонта в московском доме смыло комнату

Из-за незавершенного капремонта в московском доме смыло комнату

17 часов назад
Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

17 часов назад
Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

Модератор контента подает в суд на Facebook за психическую травму

18 часов назад
Экрану iPhone Xs Max присудили титул лучшего в мире

Экрану iPhone Xs Max присудили титул лучшего в мире

18 часов назад
Как в ноябре 2014-го: Brent преодолела отметку в 82 доллара

Как в ноябре 2014-го: Brent преодолела отметку в 82 доллара

18 часов назад
Британец поселился в петербургском аэропорту из-за несчастной любви

Британец поселился в петербургском аэропорту из-за несчастной любви

19 часов назад
Выдачу Google сделают похожей на ленту из соцсетей

Выдачу Google сделают похожей на ленту из соцсетей

20 часов назад
6 продуктов, которые полезнее, чем кажется

6 продуктов, которые полезнее, чем кажется

21 час назад
Личинок в рыбных консервах можно не бояться

Личинок в рыбных консервах можно не бояться

21 час назад
Помогите Ванечке обрести слух

Помогите Ванечке обрести слух

22 часа назад
Альметьевск и его "Сказки о золотых яблоках": стрит-арт на благо города

Альметьевск и его "Сказки о золотых яблоках": стрит-арт на благо города

25.09.2018 06:11
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34