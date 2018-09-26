Абэ: мирный договор с Россией поможет процветанию Азии

Заключение мирного договора с Россией будет способствовать процветанию в Азии. Об этом заявил Синдзо Абэ, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Японский премьер напомнил, что в начале сентября он встретился с президентом России Владимиров Путиным во Владивостоке. Это была уже 22-я встреча двух лидеров.

"Есть ряд вопросов, например, территория между Японией и Россией. Нам необходимо завершить мирный договор между странами. Как только это соглашение будет сделано, мир и Северо-Восточная Азия получит еще более прочный краеугольный камень для развития и процветания", — подчеркнул Абэ.

По его словам, что ситуация в отношениях Японии и РФ остается ненормальной, поскольку мирного договора между странами нет уже более 70 лет. "Вместе с Владимиром Путиным мы работаем над тем, чтобы выйти из тупика, в котором находятся наши страны", — сказал премьер.

Речь идет о заключении мирного договора, который предложил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Глава государства тогда подчеркнул, что ключевым моментом в документе станут территориальные споры государств, напоминает "Россия 24". В тексте пропишут стремление Москвы и Токио их разрешить. Заключить этот договор российский президент предложил до конца года.

Между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является принадлежность южной части Курил. Москва считает, что эти острова вошли в состав СССР после войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Япония же считает острова своими.