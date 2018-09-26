МИД Сирии: С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем нападать

Наличие у Сирии российских систем ПВО С-300 заставит Израиль подумать, прежде чем снова атаковать чужие территории, считает замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад.

"Израиль, привыкший осуществлять много атак под разными предлогами, будет вынужден подумать еще раз", — сообщил он, подчеркнув, что в случае нападения "мы защитим себя, как и раньше".

Решение России поставить Сирии комплексы С-300 было озвучено 24 сентября, передает РИА Новости. Данная мера должна повысить безопасность российских военнослужащих в регионе после крушения Ил-20.

Самолет был сбит 17 сентября над Средиземным морем сирийскими ПВО. Погибли 15 военнослужащих. Ответственность за произошедшее Минобороны РФ возложило на Израиль. Именно израильские ВВС подставили Ил-20 под удар, атакуя сирийские объекты и прячась потом за российский самолет.

Поставка С-300 Сирии могла состояться еще в 2013 году, однако тогда Москва отказалась от нее, учитывая озабоченность Израиля.

Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.