Генассамблея ООН: Трамп смущен, Лавров держит интригу

Торговые войны, вооруженные конфликты, угрозы санкциями – эти темы стали главными на заседании 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Самое большое внимание привлекло выступление Дональда Трампа. Он пригрозил новым прессингом в отношении Ирана, но это выступление не осталось без ответа. А глава российского МИДа Сергей Лавров провел ряд встреч, в том числе с Федерикой Могерини, китайским коллегой Ван И и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Пресс-центр ООН в эти дни – это тоже своего рода модель мира, наподобие Генассамблеи: много говорят, много делают, ищут лучшее место, борются за ресурсы и временами находят общий язык. Главная трибуна мира в зале Генассамблеи открыта. Началась общеполитическая дискуссия. Президент Ирана Хасан Роухани заочно ответил Штатам. Встречи с Трампом не случилось – Иран, правда, утверждает, что не напрашивался вовсе. Роухани благодарил тех, кто, в отличие от США, по-прежнему поддерживает соглашение по ядерной программе. Санкции и экстремизм, по словам Роухани, — это две стороны одной медали.



"США преисполнены решимости сделать так, чтобы международные организации стали неэффективными, — отмечает президент Ирана. — Они вышли из многих соглашений. Они приглашают нас участвовать в переговорах, но не готовы консультироваться даже со своими экспертами. Лидеры США не скрывают своих планов свергнуть то самое правительство Ирана, которое приглашают на переговоры".

Иран сообщает, что заинтересован в создании механизма безопасности на Ближнем Востоке с участием стран Персидского залива. Франция обещает сложную реформу: найти сторонников и в ближайшее время отменить право вето постоянных членов Совбеза ООН в случае вопиющих преступлений. Еще Эммануэль Макрон говорил о налаживании ситуации в Сирии и Ливии. Правда, про ошибки ливийского вмешательства речи нет.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о соглашении России и Турции по демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе и призвал к расширению Совбеза, считая, что нужны новые кресла для членов, на основе ротации. Про Эрдогана сказали, было, что он демонстративно вышел во время речи Трампа, а оказалось, он как раз готовился к разговору с ним в кулуарах. Недопонимание, которое показывает градус напряжения.

Да, президент США – хозяин встречи и почти у себя дома, но и ему на трибуне нелегко. Едва он декларировал успехи своей администрации – как зал заставил его смутиться. Видимо, смех был вызван преувеличением – если бы Трамп проводил сравнение с администрацией Обамы, понятно, но он сказал – "Мы успешнее, чем почти любая администрация в истории Штатов".

Про Россию – неожиданно – Трамп почти не говорил, разве что журил Европу за энергетическую зависимость от Москвы. В среду Трампу предстоит возглавить заседание Совбеза ООН по оружию массового уничтожения. Некоторые пишут, что там он может дойти и до "дела Скрипалей".

Еще на одну встречу в среду (ее предложила Палестина) США не позвали. Сочли, что Вашингтон уже раскачал палестино-израильские трения.

Для Москвы день программных заявлений – пятница: тогда Сергей Лавров выступит перед Генассамблеей. Известны лишь два мотива речи – создание широкого антитеррористического фронта и борьба с киберпреступностью (ущерб от нее составляет невероятных полтора триллиона долларов в год).

На мероприятии по миротворчеству Сергей Лавров заявил о готовности развивать контакты между ОДКБ и ООН в этой сфере. НАТО, Кипр, Китай, Куба, Хорватия – только за вторник встреч у российского министра около десяти. И если есть повод отойти от повестки, то лишь ненадолго — поздравить очаровательного президента Хорватии с новым званием футболиста Модрича.

Интрига по поводу встречи с главой американского Госдепа Майком Помпео сохраняется: Сергей Лавров во вторник сказал, что беседа возможна в случае инициативы с американской стороны.

Такого в прошлом году не было: на этой неделе в штаб-квартире ООН забронированы все залы и переговорные – не без российского участия.