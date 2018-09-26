Генассамблея ООН: Трамп смущен, Лавров держит интригу
Торговые войны, вооруженные конфликты, угрозы санкциями – эти темы стали главными на заседании 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Самое большое внимание привлекло выступление Дональда Трампа. Он пригрозил новым прессингом в отношении Ирана, но это выступление не осталось без ответа. А глава российского МИДа Сергей Лавров провел ряд встреч, в том числе с Федерикой Могерини, китайским коллегой Ван И и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Пресс-центр ООН в эти дни – это тоже своего рода модель мира, наподобие Генассамблеи: много говорят, много делают, ищут лучшее место, борются за ресурсы и временами находят общий язык. Главная трибуна мира в зале Генассамблеи открыта. Началась общеполитическая дискуссия. Президент Ирана Хасан Роухани заочно ответил Штатам. Встречи с Трампом не случилось – Иран, правда, утверждает, что не напрашивался вовсе. Роухани благодарил тех, кто, в отличие от США, по-прежнему поддерживает соглашение по ядерной программе. Санкции и экстремизм, по словам Роухани, — это две стороны одной медали.
"США преисполнены решимости сделать так, чтобы международные организации стали неэффективными, — отмечает президент Ирана. — Они вышли из многих соглашений. Они приглашают нас участвовать в переговорах, но не готовы консультироваться даже со своими экспертами. Лидеры США не скрывают своих планов свергнуть то самое правительство Ирана, которое приглашают на переговоры".
Иран сообщает, что заинтересован в создании механизма безопасности на Ближнем Востоке с участием стран Персидского залива. Франция обещает сложную реформу: найти сторонников и в ближайшее время отменить право вето постоянных членов Совбеза ООН в случае вопиющих преступлений. Еще Эммануэль Макрон говорил о налаживании ситуации в Сирии и Ливии. Правда, про ошибки ливийского вмешательства речи нет.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о соглашении России и Турции по демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе и призвал к расширению Совбеза, считая, что нужны новые кресла для членов, на основе ротации. Про Эрдогана сказали, было, что он демонстративно вышел во время речи Трампа, а оказалось, он как раз готовился к разговору с ним в кулуарах. Недопонимание, которое показывает градус напряжения.
Да, президент США – хозяин встречи и почти у себя дома, но и ему на трибуне нелегко. Едва он декларировал успехи своей администрации – как зал заставил его смутиться. Видимо, смех был вызван преувеличением – если бы Трамп проводил сравнение с администрацией Обамы, понятно, но он сказал – "Мы успешнее, чем почти любая администрация в истории Штатов".
Про Россию – неожиданно – Трамп почти не говорил, разве что журил Европу за энергетическую зависимость от Москвы. В среду Трампу предстоит возглавить заседание Совбеза ООН по оружию массового уничтожения. Некоторые пишут, что там он может дойти и до "дела Скрипалей".
Еще на одну встречу в среду (ее предложила Палестина) США не позвали. Сочли, что Вашингтон уже раскачал палестино-израильские трения.
Для Москвы день программных заявлений – пятница: тогда Сергей Лавров выступит перед Генассамблеей. Известны лишь два мотива речи – создание широкого антитеррористического фронта и борьба с киберпреступностью (ущерб от нее составляет невероятных полтора триллиона долларов в год).
На мероприятии по миротворчеству Сергей Лавров заявил о готовности развивать контакты между ОДКБ и ООН в этой сфере. НАТО, Кипр, Китай, Куба, Хорватия – только за вторник встреч у российского министра около десяти. И если есть повод отойти от повестки, то лишь ненадолго — поздравить очаровательного президента Хорватии с новым званием футболиста Модрича.
Интрига по поводу встречи с главой американского Госдепа Майком Помпео сохраняется: Сергей Лавров во вторник сказал, что беседа возможна в случае инициативы с американской стороны.
Такого в прошлом году не было: на этой неделе в штаб-квартире ООН забронированы все залы и переговорные – не без российского участия.
Сейчас
Ампелонский отпущен под подписку о невыезде
Картина дня
-
Генассамблея ООН встретила речь Трампа смехом
- За увольнение "предпенсионеров" будут штрафовать на 200 тысяч
- Английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия
- США ввели санкции против 12 российских компаний
- В чем Израиль виноват перед Россией. Доклад Минобороны
Самое читаемое
-
Мальчик на глазах у мамы упал с 10-го этажа: сын жив, женщина в больнице
- Студенческий праздник превратился в эротическое шоу
- Мертвая старушка "продала" свою квартиру
- Отец и сын расстреляли соседа из-за выброшенного матраса
- Чемпионки Олимпиады поженились друг на друге. Фото
Авто.Вести.Ru
-
Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- Mercedes-Benz представил электрические версии Vito и Sprinter
- Скандальное движение "СтопХам" вновь ликвидировали
- Грузовой автосалон IAA-2018 в Ганновере: главные новинки!
- Audi воскресит легендарное имя Horch
Экономика
-
Рубль ведет валюты развивающихся стран за собой
- Прогноз: нефть прицелится также к С-300
- В Москве состоялся промышленно-инвестиционный совет по Забайкальскому краю
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- Долги США становятся дорогими и ненужными
- 50-летняя стабильность Саудовской Аравии под угрозой
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- Болезнь Альцгеймера у молодых часто принимают за «кризис среднего возраста»
- Веганство непопулярно: в моде новый тренд - стопроцентное мясоедство
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Анемия: причины возникновения, разновидности, диагностика, профилактика
Вести в 20.00
-
Ленин заменил Трампа
- За увольнение незадолго до пенсии вводится уголовная ответственность
- Россия сама обеспечит свою промышленность новейшей электроникой
Москва 24
-
Новая неделя в Москве начнется с дождей и похолодания
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Миллионы на чужой беде: липовые сборщики пожертвований оккупировали Москву
- Издевательства над детьми: супругам Дель грозит до трех лет тюрьмы
- Новые правила для эвакуаторов: Москва отказалась от услуг частных контор
- В столице стартовал отопительный сезон
- Зданию Литературного института вернули исторический облик
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Учёные выяснили, как кишечник напрямую связан с мозгом
- Созданы дома-оригами для колонизации Луны и Марса
- Животные распознают больных сородичей по запаху и защищаются от заражения
- Новый подход к созданию универсальной вакцины против гриппа
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Михаила Церишенко. "Я предал мою Катю Семенову"
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Чемпионат мира по танго выиграла российская пара
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов