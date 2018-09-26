Экс-чемпион мира по боксу Виктор Ортис арестован за изнасилование

Американский боксер Виктор Ортис, который является бывшим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC, 25 сентября был арестован и доставлен в тюрьму округа Вентура по подозрению в изнасиловании. В отношении 31-летнего спортсмена открыли дело по трем эпизодам.

Как сообщает РИА Новости, Ортис уже был отпущен под залог в 100 тысяч долларов. На 30 октября у него запланирован бой против соотечественника Джона Молины. Отмечается, что поединок должен состояться.

В марте нынешнего года женщина сообщила, что в отношении нее Ортисом было совершено домогательство. После этого полиция начало расследование.