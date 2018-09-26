Более 9 тысяч человек находятся в розыске в СНГ за терроризм

Более 9 тысяч человек находятся в розыске в странах СНГ за участие в террористических организациях. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

По его словам, более 5 тысяч из них являются наемниками, принимавшими участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций. Центр собирает и обменивается информацией о местах вероятного нахождения подозреваемых.

"Начиная с 2015 года, при содействии АТЦ СНГ были задержаны 83 человека, объявленных в розыск в связи с причастностью к террористической деятельности", — сообщил Новиков ТАСС.

Кроме того, Центр направляет сведения о разыскиваемых террористах и наемниках в рабочую структуру Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ "Барьер". Благодаря этой информации удалось выявить 207 человек, причастных к финансированию терроризма.