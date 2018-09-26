В Уфе появился надгробный памятник в виде iPhone 6

На одном из кладбищ Уфы появилось необычно надгробие в виде телефона iPhone 6.

"Там захоронена молодая девушка, погибшая в автокатастрофе", — рассказал РИА Новости представитель комбината спецобслуживания города.

По его словам, компания не имеет права вмешиваться в выбор памятников. Данное надгробие решили установить родители погибшей.

Причем представитель комбината отметил, что это не самая удивительная могила. Например, на кладбище есть еще надгробие в виде автомобиля.