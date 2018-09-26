ВФЛА пытается восстановить членство в IAAF через CAS

После заявления Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о том, что она будет придерживаться своей позиции в вопросе восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), российская сторона подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Напомним, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это было одним из критериев снятия дисквалификации с ВФЛА, однако IAAF не торопится снимать ограничения и заявляет, что обновленный доклад по вопросу восстановления ВФЛА будет представлен их комиссией в начале декабря.