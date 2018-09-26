Совет Федерации открыл осеннюю сессию

Прошедшие вторые туры выборов глав регионов показывают рост политической конкуренции в России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая осеннюю сессию верхней палаты парламента. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Матвиенко подчеркнула, что эта избирательная кампания стала подтверждением того, что в стране выстроена "прозрачная и честная демократическая избирательная система, которая позволяет эффективно, на корню бороться с нарушениями избирательного законодательства". Кроме того, она указала, что после выборов в Совет Федерации пришли новые люди, некоторые из которых уже приступили к работе.

Одной из основных задач нынешней сессии станет работа над федеральным бюджетом. Уже в начале октября пройдут парламентские слушания по концепции бюджета на три года, по итогам которых сенаторы сформулируют свои предложения.

Помимо этого, как сообщает ТАСС, Совет Федерации намерен ратифицировать ряд международных документов: соглашение с Польшей и Латвией о финансировании и реализации программ приграничного сотрудничества, конвенцию между Россией и Алжиром о взаимной правовой помощи по уголовным делам и договор с Лаосом о передаче осужденных.