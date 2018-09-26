Павлюченкова обыграла Квитову и вышла в четвертьфинал турнира в Китае

В китайском Ухани продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов. Россиянка Анастасия Павлюченкова смогла пробиться в четвертьфинал соревнований.

В матче третьего круга российская теннисистка обыграла пятую ракетку мира и турнира чешку Петру Квитову. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3​​​ в пользу Павлюченковой, которая в четвертьфинале соревнований встретится с австралийкой Эшли Барти (16-я сеяная).