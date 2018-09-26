Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян, убивших отца

Следователи обратились в Басманный суд Москвы с просьбой изменить меру пресечения арестованным сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.

По мнению следствия, заключение в СИЗО девушкам можно заменить на запрет определенных действий (это новая мера пресечения, введенная в УПК недавно), рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. В убийстве обвинили трех его дочерей: 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину. На допросе девушки признали вину, рассказав, что их отец на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.

Они были арестованы до 28 сентября. После проведения судебно-психиатрической экспертизы младшая девушка была признана невменяемой.