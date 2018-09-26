Госдума поддержала все "пенсионные" поправки президента

Государственная дума во втором чтении поддержала все поправки к законопроекту по пенсионной реформе, внесенные президентом России Владимиром Путиным.

Решение было принято единогласно, за него проголосовали 385 депутатов, против и воздержавшихся не было, передает "Интерфакс".

"Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента", — сказал спикер Вячеслав Володин.

Он обратил особое внимание на консенсусное решение, так как КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" выступают в целом против пенсионных изменений. В первом чтении, прошедшем 19 июля, эти три фракции отказались поддержать законопроект.

Накануне Госдума приняла законопроект о введении штрафов за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста (то есть за пять лет до выхода на пенсию). Теперь работодатель за такие действия будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Владимир Путин в своем телеобращении предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. Также он предложил повысить пособие по безработице для лиц "предпенсионеров", ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных мам, а также выступил за сохранение льгот пенсионерам.