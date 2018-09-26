Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и два других фигуранта дела о растрате отпущены под подписку о невыезде. Предварительное следствие по данному делу закончилось.

Как сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Вяткина, защита начала ознакомление с материалами дела, которое насчитывает около 80 томов.

5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве Чертановский суд Москвы заключил под домашний арест Вадима Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова. По делу также проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которой инкриминируется растрата в особо крупном размере, и еще 14 человек, чей статус пока неизвестен.

По данным правоохранительных органов, Вадиму Ампелонскому в окончательной редакции вменяется два эпизода растраты на сумму около 6 миллионов рублей.