Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья

Стивен Сигал намерен стать губернатором Приморского края. Об этом спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям заявил во Владивостоке на международном кинофестивале "Меридианы Тихого", передает телеканал "Россия 24".

"Я хочу изучать Приморский край, видеть больше и стать вашим губернатором", — так актер ответил на вопрос одного из зрителей: не хочет ли он возглавить Приморье.

Однако у Сигала нет шансов побороться за кресло губернатора региона. По закону, руководителем Приморья не может стать россиянин, имеющий второе гражданство. У Стивена Сигала, кроме российского есть гражданство США и Сербии.

Вопрос о том, кто возглавит Приморский край, стал актуален после отмены итогов выборов главы региона. Во втором туре 16 сентября кандидаты обвинили друг друга в нарушениях закона, и краевой избирком отменил результаты голосования. Новые выборы губернатора Приморья должны состояться не позднее 16 декабря.

Ранее американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который совсем недавно получил российское гражданство, был избран депутатом парламента подмосковного Красногорска.