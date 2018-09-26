Чемпионат Индонезии по футболу остановлен после убийства фаната

Футбольная ассоциация Индонезии приняла решение приостановить на неопределенный срок национальный чемпионат по футболу после убийства болельщика "Персии Джакарты", который приехал поддержать свою команду в выездном матче с клубом "Персиб Бандунг". Инцидент произошел 23 сентября.

Как отмечает РИА Новости, фанат "Персии Джакарты" оказался в толпе болельщиков команды соперника. Его избили до смерти при помощи различных предметов, в том числе металлических палок и досок. Полиция уже задержала 16 человек.

Отметим, что за последние 25 лет в результате околофутбольного насилия в Индонезии погибли 70 болельщиков. В те же выходные в национальном чемпионате произошел другой инцидент, когда футболисты во время матча избили судью.