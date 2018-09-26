Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 сентября 201812:47 Лариса Худикова

Бесит все: рюкзаки, беляши, раздвинутые ноги и другие раздражители в транспорте

На днях в Сети большой резонанс вызвал ролик феминистки из Петербурга, которая при помощи жидкости с отбеливателем пыталась бороться с мужчинами, которые излишне широко расставляют ноги на сидениях в метро.

Ролик, вероятнее всего, постановочный, иначе активистке было бы не избежать наказания по "административке", однако судя по комментариям к этой заметке в соцсетях сайта Вести.Ru быстро стало понятно, что проблема эта достаточно актуальная.

И не только эта. Оказалось, что в общественном транспорте люди отмечают для себя достаточно много раздражителей и, судя по комментариям, только огромной силой воли сдерживаются, чтобы не вступить в конфликт с теми, кто ведет себя бескультурно.

Наиболее часто среди раздражителей пользователи (а также сотрудники редакции) называли рюкзаки, которые некоторые пассажиры забывают снимать, входя в вагон и, толкают им соседей.

Среди особых раздражителей также громкая музыка (фильм, мультик, футбольная трансляция), которая слышна даже через наушники соседа, или же включенная вовсе без наушников.

В этом же ряду раздражителей слуха – громкие и долгие разговоры пассажиров-соседей по телефону или между собой. Особый гнев это вызывает либо ранним утром, когда человеку хочется в транспорте еще немного "доспать", или вечером, когда уставшие люди едут с работы.

"Просто бесят" многих пассажиров (в основном это касается электричек) "коробейники", которые иногда заходят в вагон, бывает, один за одним, и при этом довольно громко и долго рекламируют свой сомнительного качества товар.

К музыкантам при этом отношение неоднозначное: все зависит от их репертуара и уровня мастерства. Однако бывает, что безголосых "певцов" – попрошаек даже выгоняют из вагона взашей.

Обонятельные и тактильные раздражители также довольно сильны.

Многие пишут, что "ненавидят", когда пассажиры рядом едят "вонючую еду" (шаурму, беляши и тп), пьют пиво или "выдыхают перегар", пахнут потом (или слишком надушены), в также в жару соприкасаются потными голыми руками с твоими открытыми частями тела.

Досталось в списке раздражителей и девушкам с длинными волосами, которые иногда лихо откидывают волосы — так, что они задевают лица людей, которые стоят позади и могут даже попасть им в рот. Аналогичную картину можно наблюдать и зимой, когда стоящие впереди резко откидывают отороченный мехом капюшон, и мех задевает лица стоящих позади пассажиров.

Но особо стоит поостеречься тем, кто так погрузился, в свой телефон, что тормозит движение или, хуже того, вдруг резко останавливается в двигающемся потоке (к эскалатору или при сходе с него). Знайте: у тех, кто идет за вами и вынужден о вас спотыкаться, вы вызываете просто жгучую ненависть!

Впрочем, не менее бурные эмоции вызывают и те, кто:

- входит в вагон, не давая другим выйти,

- облокачивается на поручень,

- занимает треть места у дверей, не собираясь выходить на следующей остановке,

- не следит за детьми, которые вертятся и пачкают ногами пассажиров,

- в электричках занимают места для приятелей, которые подсядут только через несколько остановок,

- стучат по плечу с вопросом: "Выходите?"

Как верно отметил один из пользователей, иногда вообще бесит все, так что перечислять можно до бесконечности. Так что широко раздвинутые ноги, видимо, не самый сильный раздражитель в общественном транспорте.

Однако прежде, чем предъявлять претензии к пассажирам — соседям, может, стоит принюхаться: не слишком ли "благоухают" ваши собственные носки?

Ведь, согласно известному крылатому выражению, "ваша свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается кончик носа стоящего рядом человека".

Сейчас

11:32

Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"

11:05

Ампелонский отпущен под подписку о невыезде

10:40

Госдума поддержала все "пенсионные" поправки президента

10:28

Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян

10:17

Совет Федерации открыл осеннюю сессию

07:39

ДТП в Ростовской области: восемь пострадавших, в том числе ребенок

06:47

Роспотребнадзор предупреждает: на Мадагаскаре вспышка чумы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Госдума поддержала все "пенсионные" поправки президента

Госдума поддержала все "пенсионные" поправки президента

1 час назад
Совет Федерации открыл осеннюю сессию

Совет Федерации открыл осеннюю сессию

2 часа назад
Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян, убивших отца

Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян, убивших отца

1 час назад
Без еды и воды: около 200 россиян 14 часов ждали вылета из Туниса

Без еды и воды: около 200 россиян 14 часов ждали вылета из Туниса

44 минуты назад
Генассамблея ООН: Трамп смущен, Лавров держит интригу

Генассамблея ООН: Трамп смущен, Лавров держит интригу

2 часа назад
Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"

Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"

1 час назад
Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья

Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья

53 минуты назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Ампелонский и два других фигуранта дела о растрате отпущены под подписку

Ампелонский и два других фигуранта дела о растрате отпущены под подписку

1 час назад
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7

6 часов назад
Собрание жильцов в Казани закончилось дракой

Собрание жильцов в Казани закончилось дракой

1 час назад
Отказ от фастфуда сопровождается ломкой

Отказ от фастфуда сопровождается ломкой

1 час назад
Лондонский стадион "Уэмбли" будет продан за 600 млн фунтов

Лондонский стадион "Уэмбли" будет продан за 600 млн фунтов

1 час назад
Нижний уровень: когда квартиры на первых этажах сдают со скидкой

Нижний уровень: когда квартиры на первых этажах сдают со скидкой

1 час назад
Симулятор "художки": Реальный конкурент школьного предмета

Симулятор "художки": Реальный конкурент школьного предмета

2 часа назад
Нейросети "Яндекса" улучшили качество советских мультфильмов под высокое разрешение

Нейросети "Яндекса" улучшили качество советских мультфильмов под высокое разрешение

2 часа назад
Новый Mercedes-Benz GLE: сроки появления в России

Новый Mercedes-Benz GLE: сроки появления в России

2 часа назад
В Уфе появился надгробный памятник в виде iPhone 6

В Уфе появился надгробный памятник в виде iPhone 6

2 часа назад
Экс-чемпиона мира по боксу Виктора Ортиса арестовали по подозрению в изнасиловании

Экс-чемпиона мира по боксу Виктора Ортиса арестовали по подозрению в изнасиловании

3 часа назад
МИД Сирии: С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем нападать

МИД Сирии: С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем нападать

3 часа назад
Абэ: мирный договор с Россией поможет процветанию Азии

Абэ: мирный договор с Россией поможет процветанию Азии

3 часа назад
Доклад крымского представителя о блокаде Крыма шокировал ООН

Доклад крымского представителя о блокаде Крыма шокировал ООН

3 часа назад
ДТП в Ростовской области: восемь пострадавших, в том числе ребенок

ДТП в Ростовской области: восемь пострадавших, в том числе ребенок

5 часов назад
Баку не дождется одного туриста: в Толмачеве задержан лжетеррорист

Баку не дождется одного туриста: в Толмачеве задержан лжетеррорист

5 часов назад
Роспотребнадзор предупреждает: на Мадагаскаре вспышка чумы

Роспотребнадзор предупреждает: на Мадагаскаре вспышка чумы

6 часов назад
В Госдепе США поддерживают предоставление автокефалии украинской церкви

В Госдепе США поддерживают предоставление автокефалии украинской церкви

6 часов назад
Во Вьетнаме прощаются со скончавшимся президентом страны Чан Дай Куангом

Во Вьетнаме прощаются со скончавшимся президентом страны Чан Дай Куангом

7 часов назад
В Жуковском обнаружено нелегальное производство бытовой химии

В Жуковском обнаружено нелегальное производство бытовой химии

7 часов назад
Сергей Лавров провел закрытые встречи с Федерикой Могерини и китайским коллегой Ван И

Сергей Лавров провел закрытые встречи с Федерикой Могерини и китайским коллегой Ван И

9 часов назад
В больнице скончался участник ралли "Санкт-Петербург" Александр Соловьев

В больнице скончался участник ралли "Санкт-Петербург" Александр Соловьев

9 часов назад
На должность губернатора Хабаровского края избран Сергей Фургал

На должность губернатора Хабаровского края избран Сергей Фургал

9 часов назад
В Перу с обрыва рухнул автобус, погибли 27 человек

В Перу с обрыва рухнул автобус, погибли 27 человек

10 часов назад
Серена Уильямс завершила сезон досрочно

Серена Уильямс завершила сезон досрочно

10 часов назад
В США задержан гражданин Китая с теми же обвинениями, что и Мария Бутина

В США задержан гражданин Китая с теми же обвинениями, что и Мария Бутина

11 часов назад
Грушко: планы по созданию базы США в Польше напоминают схемы времен холодной войны

Грушко: планы по созданию базы США в Польше напоминают схемы времен холодной войны

12 часов назад
Помпео разочарован решением ЕС о бизнес-партнерстве с Ираном

Помпео разочарован решением ЕС о бизнес-партнерстве с Ираном

13 часов назад
"Это пропаганда": Лавров отверг обвинение Норвегии в том, что россиянин был шпионом

"Это пропаганда": Лавров отверг обвинение Норвегии в том, что россиянин был шпионом

13 часов назад
Украинский правозащитник в ООН угрожал расправой своему коллеге из Крыма

Украинский правозащитник в ООН угрожал расправой своему коллеге из Крыма

14 часов назад
Комик Билл Косби получил реальный срок за насилие

Комик Билл Косби получил реальный срок за насилие

14 часов назад
Желтый уровень сохраняется: осень накрыла Москву с головой

Желтый уровень сохраняется: осень накрыла Москву с головой

15 часов назад
В Москве будут бороться с безбилетниками с помощью биометрической системы

В Москве будут бороться с безбилетниками с помощью биометрической системы

15 часов назад
Декорации "Игры престолов" превратят в парк развлечений

Декорации "Игры престолов" превратят в парк развлечений

16 часов назад
"Черную молнию" из фильма Бекмамбетова выставили на продажу

"Черную молнию" из фильма Бекмамбетова выставили на продажу

17 часов назад
Мать-одиночка, которую отчим с мачехой выгнали из дома, на коленях молит о помощи

Мать-одиночка, которую отчим с мачехой выгнали из дома, на коленях молит о помощи

18 часов назад
ММДМ откроет XVI концертный сезон в Международный день музыки

ММДМ откроет XVI концертный сезон в Международный день музыки

19 часов назад
В Россию приехал новый Bentley Continental GT

В Россию приехал новый Bentley Continental GT

19 часов назад
Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

20 часов назад
Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

Гипотеза Римана: английский математик утверждает, что решил проблему тысячелетия

20 часов назад
MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

25.09.2018 10:54
Помогите Ванечке обрести слух

Помогите Ванечке обрести слух

25.09.2018 10:50
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34