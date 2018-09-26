Бесит все: рюкзаки, беляши, раздвинутые ноги и другие раздражители в транспорте

На днях в Сети большой резонанс вызвал ролик феминистки из Петербурга, которая при помощи жидкости с отбеливателем пыталась бороться с мужчинами, которые излишне широко расставляют ноги на сидениях в метро.

Ролик, вероятнее всего, постановочный, иначе активистке было бы не избежать наказания по "административке", однако судя по комментариям к этой заметке в соцсетях сайта Вести.Ru быстро стало понятно, что проблема эта достаточно актуальная.

И не только эта. Оказалось, что в общественном транспорте люди отмечают для себя достаточно много раздражителей и, судя по комментариям, только огромной силой воли сдерживаются, чтобы не вступить в конфликт с теми, кто ведет себя бескультурно.

Наиболее часто среди раздражителей пользователи (а также сотрудники редакции) называли рюкзаки, которые некоторые пассажиры забывают снимать, входя в вагон и, толкают им соседей.

Среди особых раздражителей также громкая музыка (фильм, мультик, футбольная трансляция), которая слышна даже через наушники соседа, или же включенная вовсе без наушников.

В этом же ряду раздражителей слуха – громкие и долгие разговоры пассажиров-соседей по телефону или между собой. Особый гнев это вызывает либо ранним утром, когда человеку хочется в транспорте еще немного "доспать", или вечером, когда уставшие люди едут с работы.

"Просто бесят" многих пассажиров (в основном это касается электричек) "коробейники", которые иногда заходят в вагон, бывает, один за одним, и при этом довольно громко и долго рекламируют свой сомнительного качества товар.

К музыкантам при этом отношение неоднозначное: все зависит от их репертуара и уровня мастерства. Однако бывает, что безголосых "певцов" – попрошаек даже выгоняют из вагона взашей.

Обонятельные и тактильные раздражители также довольно сильны.

Многие пишут, что "ненавидят", когда пассажиры рядом едят "вонючую еду" (шаурму, беляши и тп), пьют пиво или "выдыхают перегар", пахнут потом (или слишком надушены), в также в жару соприкасаются потными голыми руками с твоими открытыми частями тела.

Досталось в списке раздражителей и девушкам с длинными волосами, которые иногда лихо откидывают волосы — так, что они задевают лица людей, которые стоят позади и могут даже попасть им в рот. Аналогичную картину можно наблюдать и зимой, когда стоящие впереди резко откидывают отороченный мехом капюшон, и мех задевает лица стоящих позади пассажиров.

Но особо стоит поостеречься тем, кто так погрузился, в свой телефон, что тормозит движение или, хуже того, вдруг резко останавливается в двигающемся потоке (к эскалатору или при сходе с него). Знайте: у тех, кто идет за вами и вынужден о вас спотыкаться, вы вызываете просто жгучую ненависть!

Впрочем, не менее бурные эмоции вызывают и те, кто:

- входит в вагон, не давая другим выйти,

- облокачивается на поручень,

- занимает треть места у дверей, не собираясь выходить на следующей остановке,

- не следит за детьми, которые вертятся и пачкают ногами пассажиров,

- в электричках занимают места для приятелей, которые подсядут только через несколько остановок,

- стучат по плечу с вопросом: "Выходите?"

Как верно отметил один из пользователей, иногда вообще бесит все, так что перечислять можно до бесконечности. Так что широко раздвинутые ноги, видимо, не самый сильный раздражитель в общественном транспорте.

Однако прежде, чем предъявлять претензии к пассажирам — соседям, может, стоит принюхаться: не слишком ли "благоухают" ваши собственные носки?

Ведь, согласно известному крылатому выражению, "ваша свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается кончик носа стоящего рядом человека".