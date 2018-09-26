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26 сентября 201812:04

Без еды и воды: около 200 россиян 14 часов ждали вылета из Туниса

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С 14-часовой задержкой вылетели из Туниса в Москву около 190 пассажиров авиакомпании NordWind Airlines, чей рейс был отменен по техническим причинам. Все это время часть туристов провели в зале ожидания, без питания и воды, о чем свидетельствуют сделанные кадры.

Рейс из Джербы должен был вылететь вечером во вторник, в 19:30 по московскому времени, однако у Boeing 777 возникли технические неполадки, так что в Тунис были направлены два резервных борта.

 

"Первый из них забрал 249 пассажиров и вылетел в Москву в 05:40 среды. На втором летят домой оставшиеся 187 туристов, его прибытие ожидается в 13:50 в Шереметьево", — рассказал "Турдому" директор по маркетингу NordWind Airlines Александр Сухоруков.

По его словам, авиакомпания предложила пассажирам второго рейса размещение в гостинице, однако многие отказались, рассчитывая попасть на борт первого самолета. В результате им пришлось провести почти 14 часов в зоне вылета. На сделанных очевидцем кадрах слышно, как туристы требуют предоставить им воду.

"Им вообще плевать на все, просто игнорируют", — утверждал оператор.

Сбой в работе воздушных гаваней Туниса возник после наводнения и оползней, приведших к гибели по меньшей мере пяти человек и многочисленных разрушениям. В частности, оказался затоплен аэропорт Хаммамета, так что все рейсы перенесли в другие воздушные гавани.

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