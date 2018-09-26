СКР опроверг сообщения о детях с вырезанными почками в Ростовской области

Представитель Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева опровергла сообщения о похищении детей, у которых потом вырезают почки. В профильной группе СКР в WhatsApp чиновница написала, что подобных жалоб в следственные органы не поступало.

Как напоминает РИА Новости, соответствующая информация появилась на интернет-портале Privet-Rostov​​​.ru. В тексте говорилось, что родителей школьников запугивают сообщениями, что в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах пропадают ученицы начальной школы, а позже их якобы находят мертвыми с вырезанными внутренними органами и деньгами в руках.