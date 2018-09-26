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26 сентября 201812:42

На Тайване разрушили посвященный коммунистическому Китаю буддийский храм

Youtube/中央社

Еще в 2012 году житель Тайваня Вэй Мин-Джень, нанятый для расширения и реставрации древнего буддийского храма, после выполнения всех условленных работ получил на открытом аукционе полный контроль над зданием, поскольку прежние владельцы не смогли с ним расплатиться.

Новый хозяин храма выселил из него четырех пожилых монахинь, которые стали ютиться в скромных временных жилищах неподалеку. Затем Вэй Мин-Джень украсил свое приобретение китайскими флагами с коммунистической символикой и повесил в помещениях портреты своих кумиров — Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая и Си Цзиньпина.

Свои действия Вэй Мин-Джень объяснял тем, что он является сторонником воссоединения Тайваня и Китая и верит, что это непременно произойдет. Новый хозяин подчеркивал, что вся его деятельность является законной.

 

У Вэй Мин-Дженя нашлись как противники, выражающие недовольство его деятельностью, так и сторонники, которые помогали ему деньгами и своим трудом. В бывший буддийский храм, приходило немало посетителей: часть из идеологических соображений, а кто-то как в своеобразный экстравагантный музей.

На прошлой неделе в The New York Times вышла большая статья, критикующая одиозную деятельность Вэй Мин-Дженя. И по странному совпадению спустя несколько дней власти Тайваня отключили подачу электричества и воды в "коммунистический храм", а с 25 сентября начали ломать историческое здание.

Организация, отвечающая за демонтаж храма, объясняет свои действия тем, что постройка "не отвечает современным требованиям безопасности". Однако местный чиновник Вэй Мин-Ку заявил прессе, что деятельность Вей Мин-Дженя "повредила достоинству страны, оскорбила чувства ее народа и вызвала большое недовольство местных жителей".

В настоящее время храм превращен в руины, которые вывозятся и утилизируются. О реакции Вэй Мин-Дженя не сообщается.

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