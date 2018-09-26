В Забайкалье уборщица работала фельдшером по распоряжению районной ЦРБ

Целый месяц уборщица лечила небольшое село в Забайкальском крае. Она делала перевязки, выдавала таблетки, ставила уколы, не имея при этом ни должности, ни образования.

Случай, который мог бы остаться в безвестности, если бы подобное случилось в частной клинике или в практике каких-нибудь доморощенных целителей. Но речь идет о государственном медицинском пункте в селе Ара-Иля.

Там пациентов вместо фельдшера принимала простая уборщица Татьяна Глотова. Заменила на время, причем, вроде бы даже успешно. Но местные жители справедливо пожаловались в прокуратуру, сообщает ГТРК "Чита".

Оказалось, уборщица стала фельдшером по настоянию заместителя главного врача районой больницы. Сейчас она признает себя виновной в "ненадлежащем исполнении должностных обязанностей", но далее поясняет, что должна была отправить в командировку какого-нибудь медика, но не смогла.

Цыдып Жамсараев — заместитель главного врача Дульдургинской ЦРБ. Он — ключевая фигура в этой истории.

Жамсараев руководит клиникой и одновременно ведет бизнес в Улан Удэ. Он уже привлекался к административной ответственности. Он устроил все так, что клиника оплачивала счета на электроэнергию и тепло в квартире самого Жамсараева. Всего этих счетов было на 700 тысяч.

Во вторых, он не повысил жалование сотрудникам клиники, и сотрудники обращались в прокуратуру. Но почему-то должности своей Жамсараев не лишился: министерство здравоохранения Забайкальского края ценит этого профессионала.

Распоряжение заменить фельдшера уборщице дала заместитель главного врача больницы Нина Дондокова. Сейчас ЦРБ в лице Жамсараева обещает, что такие случаи не повторятся, но признавать своих людей виноватыми не считает нужным.

При этом прокурор района Алексей Иванов отказывается привлечь к административной ответственности заместителя главного врача, которая давала указания уборщице заменить фельдшера.

Прокурор говорит: Глотовой ничего не оставалось, как исполнить то, что указали ей "большие люди". Наверное, она не хотела лишиться работы.

Глотова в этой истории даже не чеховский злоумышленник. Нет, тот откручивал гайки, что могло вызвать крушение поезда. Глотова же делала перевязки и уколы — вводила тот раствор, который был предписан доктором. И, судя по всему, умела это делать. Жители ее даже благодарили, поскольку в селе нет другой медицинской помощи.

Доложила в прокуратуру о нарушении жительница села Павленкова. Сначала она обратилась к Глотовой за медпомощью, а потом, получив укол, обратилась в органы.

Возможно, укол был болезненным — об этом ничего не говорится. Во всяком случае, от действий Глотовой никто пока не пострадал.

Сама Татьяна в прокуратуру пришла, повинилась и признала свои действия незаконными. Жамсараеву же предписано впредь отправлять в село сотрудников больницы. Какое наказание будет вынесено ему, пока неизвестно.

Однако очень бы хотелось, чтобы Жамсараев сам поработал фельдшером в селе, где живут 250 человек, нет Интернета и мобильной связи. Если, конечно, он еще не забыл, как делать уколы и резать фурункулы.